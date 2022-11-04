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Engelsiz Sanat Topluluğu Prag'tan 6 madalyayla döndü

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu, Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenen Para Dans Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 6 madalya kazanarak Türkiye'ye döndü.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 18:04
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Engelsiz Sanat Topluluğu Prag'tan 6 madalyayla döndü

Engelsiz Sanat Topluluğu Prag'tan 6 madalyayla döndü
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DHA

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Göğsümüzü kabartan sporcularımız Barış Bayraktar, Nezihe Koçak Ünal ve Abdülkadir Ünal'ı yürekten kutluyorum'' diye konuştu.

Bu sene 28 ve 30 Ekim tarihleri arasında 5'incisi düzenlenen Para Dans Avrupa Şampiyonası'na 15 ülkeden 42'si kadın, 30 erkek olmak üzere toplamda 72 sporcu katıldı. Büyük bir heyecana sahne olan şampiyona da milli sporcularımız göğsümüzü kabartarak 2'si altın olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı. Organizasyonda, Barış Bayraktar tek erkekler serbest stil ve tek erkekler dans sporu dalında 2 altın, Nezihe Koçak Ünal ve Abdülkadir Ünal ikilisi, Duo Freestyle, Duo Standart ve Duo Latin kategorilerinde 3 gümüş madalya kazanırken, yine Abdülkadir Ünal bireysel tek erkekler serbest stil kategorisinde bronz madalya kazandı.

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