Engerek yılanlarını yakalayıp videosunu paylaşan çobana ceza

Iğdır'da engerek yılanlarını kapalı bir alanda tutarak video çekip sosyal medyada paylaşan çobana 5 bin 600 lira ceza kesilirken yılanlara da el konuldu.

Engerek yılanlarını yakalayıp videosunu paylaşan çobana ceza

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekibi, Iğdır’da bir kişinin yakaladığı engerek yılanlarını kapalı bir alanda tuttuğunu tespit etti. DKMP ekibi İl Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçti. Yılanları paylaşan şahıs ile ilgili yapılan araştırmada şahsın çobanlık yapan S.İ. olduğu tespit edildi.

S.İ. ‘nin Türkiye'nin en önemli yılan türlerinden olan koca engerek (Macrovipera lebetina) yılanlarını yakalayıp ahırda yaptığı alanlara koyup video çektiği öğrenildi. S.İ.,’nin bu videolar sayesinde sosyal medyada 300 bin takipçiye ulaştığı öğrenildi.
Operasyonla yakalanan S.İ'ye "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" gereğince 5 bin 600 lira ceza kesildi. Yılanlara ise DKMP ekibince el konuldu.

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