Engin Akyürek’e ‘Show’ uğurlu gelir mi?

Show TV’de ekrana gelmeye hazırlanan ‘Bereketli Topraklar’ dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Başrollerinde Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin yer aldığı dizi, etkileyici tanıtımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği, senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı Süreç Film imzalı dizi, izleyenlere Adana’nın iki köklü ailesinin iktidar savaşının gölgesinde filizlenen çarpıcı bir aşk hikâyesi sunacak. Kadrosunda Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek gibi oyuncuların da bulunduğu dizi, merak uyandıran tanıtımıyla heyecan dozunu yükseltti.

Engin Akyürek ile Gülsim Ali’yi ilk kez partner olarak izleyeceğiz. Açıkçası, ben yakıştırdım. Doğru günde yayınlanırsa, sezona damga vuracak bir iş olacağa benziyor. Bir önemli bilgi daha vereyim. Oyuncu, daha önce 3’er atv ve Kanal D, 1 Star TV, 2 de NOW’da (FOX) yayınlanan dizilerde rol almıştı. Engin Akyürek, kariyerinde ilk kez bir Show TV dizisinde rol alacak. Umarım, uğurlu gelir.

‘Konuşanlar’ için geri sayım başladı

Hasan Can Kaya’nın kendine has üslubuyla yıllardır izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattığı Türkiye’nin favori talk show’u ‘Konuşanlar’ın yeni bölümleri 19 Eylül’de Disney Plus’ta başlıyor.

Hasan Can Kaya’nın eğlenceli soru ve yorumlarıyla fenomenleşen talk show formatı ‘Konuşanlar’ın yeni bölümleri için Disney Plus’ta geri sayım başladı. Bundan böyle yeni bölümleriyle sadece Disney Plus’ta yer alacak talk show’un ilk bölümü 19 Eylül’de yayına girecek.

Yıllardır her bölümü büyük beğeni ve kahkahalarla izlenen ‘Konuşanlar’, yayınlanacak ilk bölümünün ardından 3 Ekim Cuma günü 2. bölümüyle ve sonrasında her Cuma yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşacak.

‘Bodrum’un Suları’na yeniden yorum

Türk Pop Müziği’nin güçlü seslerinden Sıla, yıllar önce çıkardığı ‘Joker’ albümünde yer alan ‘Bodrum’un Suları’ şarkısını yeniden yorumladı.

Söz ve müziği Sıla’ya ait olan şarkının düzenlemesini sanatçının vokalistliğini de yapan Dünya Kızılçay yapmış. Dünya Kızılçay’ın yaratıcı dokunuşuyla yeniden canlanan ‘Bodrum’un Suları’, Sıla’nın müzik yolculuğunda özel bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

Sıla’nın yeni yorumuyla müzikseverlerin beğenisine sunulan şarkının dinleyeni bol olsun.