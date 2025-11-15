Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan, çocukları; Alara ve Emir ile birlikte süredir Dubai’de yaşıyor. Ani bir kararla Dubaiye taşınmasının ardından magazin gündeminde yer alan iddialara ilişkin herhangi bir açıklma yapmayan Düzyatan sessizliğini bozdu.

13. Boğaziçi Film Festivali’ne katılan Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah Alkoçlar ile Dubai’ye neden yerleştiklerine açıklık getirdi.



‘DAHA İYİ BİR DİL EĞİTİMİ ALMALARINI VE ULUSLARARASI ARKADAŞLIKLAR KURMALARINI İSTİYORUZ’

Düzyatan açıklamasında; "Ben gidip geliyorum ama çocuklar orada okula başladılar. Daha iyi bir dil eğitimi almalarını ve uluslararası arkadaşlıklar kurmalarını istiyoruz. Bunun, ileride onlara büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İşlerimizi tamamladıktan ve okullarını bitirdikten sonra ise memleketlerine dönerek, burada hizmet vermeye devam edebilirler" ifadelerine yer verdi.

Ünlü oyuncu 2014- 2019 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul adlı dizide Ertuğrul Gazi karakterini canlandırarak, Türkiye’de ve uluslararası alanda isim yaptı. Düzyatan aynı kanalda yayımlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde de 2021-2022 yılları arasında Oruç Reis karakterine hayat vermişti.



Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar da birkaç yıl önce eşi Kaan Demirağ ile Dubai’ye yerleşmişti.