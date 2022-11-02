İşte Engin Günaydın'ın en büyük pişmanlığı. Yıllar sonra itiraf etti

Yer aldığı projeler dışında fazlaca ortalarda görünmeyi sevmeyen ve basında da fazlaca görünmeyen Günaydın, şimdilerde Andropoz adlı dizisiyle gündemde.

Senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı dizisiyle beğeni toplayan Engin Günaydın, 'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Burhan Altıntop karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu. Günaydın, o dönem birçok rolü reddettiğini ve bundan dolayı çok pişman olduğunu açıkladı.

'Avrupa Yakası' dizisindeki ‘Burhan Altıntop’ karakteri ile hafızalara kazınan Engin Günaydın daha sonra gelen televizyon tekliflerinin çoğunu reddetmişti.

"YAŞLANDIKÇA PARAYI ÇOK SEVMEYE BAŞLADIM"

Katıldığı bir programda itirafta bulunan oyuncu "Ben yaşlandıkça parayı çok sevmeye başladım."

"Eskiden hiç öyle duygularım yoktu. Gerçekten hiç sevmezdim. Ben çok iyi paralar kazanabilirdim."

"Orada ukalaca hareketler yapıp o paraları reddetmek şimdi çok canımı yakıyor" dedi.

Engin Günaydın'ın İzmir Foça'da 15 milyon TL değerinde bir villası var. Yıllar önce aldığı villanın yanındaki mülkü de alan oyuncu, ikisini birleştirip, bahçesine sonsuzluk havuzu yaptırdı. Yılın büyük bir kısmını da orada geçiriyor.