Kaza, önceki gün öğle saatlerinde Sinop-Samsun kara yolunda meydana geldi. Engin Sipahi yönetimindeki 34 PG 4579 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 06 CNB 263 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Araçta sıkışan Sipahi, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra kaza yerinde hayatını kaybetti. Sipahi'nin cenazesi, dün görev yaptığı okulun bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi.

Evli ve 1 çocuk babası Sipahi'nin cenazesi, Sincan Cimşit Camisi'nde kılınan namazın ardından Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Sipahi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Sinop Milletvekili Engin Altay ile meslektaşları katıldı.