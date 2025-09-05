Engin Polat Dilan Polat'ı evden kovdu! Boşanacakları konuşuluyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Engin Polat Dilan Polat'ı evden kovdu! Boşanacakları konuşuluyordu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat tarafından çocuklarıyla birlikte evden kovulduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.

Çiftin zaman zaman boşanma iddialarıyla gündeme geldiği biliniyordu. Cezaevinden tahliye olduktan sonra paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat, özel hayatında zor günler geçiriyor. Dilan Polat, bir süredir eşiyle iletişimlerinin azaldığını belirtti.

69e9d500-70f3-11ee-b315-7d1db3f558c6-png.webp

KARDEŞİNİN EVİNE GİTTİ

Evden kovulmasının ardından kardeşi Sıla Doğu’nun yanına giden Polat, sosyal medyada peş peşe açıklamalarda bulundu.

edfd269e-z2zng00v8wpxgoodyvdz3k.jpg

“KOMEDİ SEBEPLER BAHANE ARIYOR”

Eşi Engin Polat hakkında “Komedi sebepler bahane arıyor” diyen fenomen isim, kocasının kendisine “deli muamelesi” yaptığını iddia etti. Gece boyunca paylaşımlarına devam eden Dilan Polat, “Yarın hayatımın ilk günü” diyerek yeni bir başlangıç sinyali verdi.

Olayla ilgili Engin Polat’tan henüz bir açıklama gelmezken, Dilan Polat’ın paylaşımları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

8i.webp

88.webp

9.webp

u8.webp

o.webp

ui8.webp

Son Haberler
Japonya ve Avustralya'dan anlaşma! Bağlar güçlendirilecek
Japonya ve Avustralya'dan anlaşma! Bağlar güçlendirilecek
Çanakkale'de arıza yapan gemi kurtarıldı
Çanakkale'de arıza yapan gemi kurtarıldı
Kayyum sonrası seçim senaryosu dudak uçuklattı! Siyaset kulisleri yangın yeri
Kayyum sonrası seçim senaryosu dudak uçuklattı! Siyaset kulisleri yangın yeri
Keşan’da Orduevinde yangın! Çok sayıda asker hastanelik oldu
Keşan’da Orduevinde yangın! Çok sayıda asker hastanelik oldu
Pala bıyıklarıyla kadın cezaevine girecek! Herkes onu konuşuyor
Pala bıyıklarıyla kadın cezaevine girecek! Herkes onu konuşuyor