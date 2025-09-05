Engin Polat Dilan Polat'ı evden kovdu! Boşanacakları konuşuluyordu

Çiftin zaman zaman boşanma iddialarıyla gündeme geldiği biliniyordu. Cezaevinden tahliye olduktan sonra paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat, özel hayatında zor günler geçiriyor. Dilan Polat, bir süredir eşiyle iletişimlerinin azaldığını belirtti.

KARDEŞİNİN EVİNE GİTTİ

Evden kovulmasının ardından kardeşi Sıla Doğu’nun yanına giden Polat, sosyal medyada peş peşe açıklamalarda bulundu.

“KOMEDİ SEBEPLER BAHANE ARIYOR”

Eşi Engin Polat hakkında “Komedi sebepler bahane arıyor” diyen fenomen isim, kocasının kendisine “deli muamelesi” yaptığını iddia etti. Gece boyunca paylaşımlarına devam eden Dilan Polat, “Yarın hayatımın ilk günü” diyerek yeni bir başlangıç sinyali verdi.

Olayla ilgili Engin Polat’tan henüz bir açıklama gelmezken, Dilan Polat’ın paylaşımları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.