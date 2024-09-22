Engin Polat dün hapisten çıktı bugün Ali Koç’a çattı

Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe taraftarı, başkan Ali Koç ve Acun Ilıcalı başta olmak üzere oynanan futbola büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe'ye bir tepki de kara para aklama suçundan cezaevine giren ve uzun süre boyunca Türkiye gündemini meşgul eden Fenerbahçeli Engin Polat'tan geldi

''YÖNETEMİYORSANIZ BIRAKIN''

Engin Polat, Fenerbahçe'nin maç sonu paylaşımını Instagram hikayesinde paylaştı ve altına 'Yönetemiyorsanız bırakın' ifadesini kullandı.

Polat'ın yaptığı bu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

ENGİN POLAT 10 AY HAPİSTE KALDI

Kara para aklama suçlamasıyla, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında tahliye kararı çıkmış ve serbest bırakılmışlardı. Engin Polat, yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldı.