Engin Polat ilk kez konuştu. Dilan Polat’ın dayanacak gücü kalmadı dedi

Geçtiğimiz Kasım ayında fenomen ve güzellik merkezi sahibi Dilan Polat, eşi Engin Polat ve birçok isim kara para aklama ve vergi kaçırmadan tutuklanmıştı. Mahkeme Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla ve Can Doğu'nun tahliye karar vermişti.

ENGİN POLAT SESSİZLİĞİNİ BOZDU

9 ay sonra Engin Polat’tan ilk açıklama geldi. Tutuklandığından beri hiç açıklama yapmayan Engin Polat, avukatı aracılığıyla kamuoyuna ilk kez açıklama yaptı.

Polat açıklamasında “Eşim Dilan'ın bu hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmamıştır. Bütün vebal üzerinize olacaktır.” dedi.

Daha sonra Polat “Özetle bir kumpas hukuksuz bir soruşturma çökmüş ve dağ fare doğurmuştur" ifadelerini kullandı.

“SABRETTİM, İFTİRALARA GÖĞÜS GERDİM”

İşte Engin Polat'ın sosyal medya hesabından yayınlanan o açıklama:

Saygıdeğer Kamuoyu,

Yaklaşık dokuz aydır ben ve ailemin çoğu bireylerinin tutuklu olduğumuz "Polatlar Davası" nedeniyle bugüne değin şahsım herhangi bir açıklama yapmamış idim.

Dosya gizli soruşturma özel ve örgütlü bir soruşturma idi. Avukatlarım buna rağmen dosyanın içinin boş ve delilsiz olduğunu öngörseler de söyleseler de iddianamenin açılıp gerçeğin ortaya çıkmasına kadar sabrettim, iftiralara göğüs gerdim. Bütün ticari ve şahsi ve ailevi itibarımı ayaklar altına aldılar. Linç mantığıyla hevesiyle ve hırsıyla saldırdılar.

“SUÇLAMALAR DELİLSİZDİR”

Şimdi iddianame açıklandı ve ilk anda çok haklı gerekçelerle mahkeme iade etti. Özetle dedi ki suçlamalar delilsizdir. İddialar netleştirilip somutlaştırılmamıştır. Bir başka deyişle böyle iddianame olmaz. Gerçekten de baktığımda hukukçu olmayan biri olarak olayları birebir yaşayan ve örgüt lideri olmakla suçlanan ben ortada büyük bir hukuksuzluk olduğunu görüyoruz.

Bir taraftan devlet kurum ve uzmanlarının hazırlamış olduğu MASAK ve Aklanma Raporları, Vergi Müfettişlerinin raporları, Emniyet v.b kurumların çalışmaları ve hazırlıkları ve bu kesin ve bağlayıcı deliller dosyada herhangi bir bahis ve kara para suçu olmadığını söylüyor. Diğer tarafta iftira ve uydurma olduğu en basit mantıkla ve her türlü aksine ulaşacak delillerle çürütülecek gizli tanık ifadeleri. Doğru olmadıkları bir hukukçu savcı olmadan anlaşılacak uydurmalar ve iftiralar

İddianamede en yakın aile bireylerimle bir örgüt kurduğum iddiası artık komik ve gülünç bir iddia olarak kalmıştır.

Soruşturma boyunca dosyanın oluşmasında hukuksuzluklar gizliliğin ihlali, Anayasal hakların kısıtlanması telafisi güç zulümlere ve kayıplara sebep olmuştur.

"KORKUTULAN BİR MİLLET"

Ben ve tüm ailem bu haksız ve hukuksuz işlem nedeniyle yaklaşık dokuz aydır yaşayamaz hale gelmiş bütün ekonomik varlıklarımıza tedbir konulmuş en zaruri ihtiyaçların karşılanması güçleşmiştir. Diğer yandan haksız yere atanan kayyumlar vasıtasıyla tüm ticari birikimimiz bitme aşamasına getirilmiştir. Bir taraftan anneanmein emekli maaşı verilmezken bizim şirketlerimiz üzerinden yüzbinlerce lira maaş alıp şirketleri bitirme aşamasına getiren bir anlayış. Okul hayatları biten çocuklarımız Devletimizden ve adaletten umudunu kesen bizler ve sevenlerimiz. Korkutulan bir millet. Ticareti yapmaya isteksiz hale getirilmiş bir toplum. Başıma ne gelir korkusuyla esnaflıktan uzaklaşan bir sürü insan.

"EŞİMİN BU HAKSIZLIĞA İSYAN VE DAYANMAYAN ANA YÜREĞİ"

Sokaktan çevirip şikayetçi yapılan hiçbir delil olmayan uyduruk davalarla yargılanmaya çalışıyoruz. Özellikle eşimin bu haksızlığa isyan ve dayanmayan ana yüreği. Gün be gün işkence gibi bir tutukluluk süresi. En nihayet konuyu en iyi bilen savcının tahliye isteğine yarım saatlik incelemeyle hayır diyen bir hakimlik tutumu.

İddianame sakattır iade edilsin diyen bir mahkemenin bu sakatlığa rağmen tutukluluğa devam demesi. Ve burda ifade etmeye imkan olmayan nice hukuksuzluk ve haksızlıklar.

Devlet ve yargı karşısında gücümüz ancak avukatlarımızın isabetli öngörülü savunmaları, bizim de çaresiz bir çığlık gibi sözlerimiz. Evet karar verenler biz değiliz. Mühür bizim elimizde değil bizi sevenlerin ve bu durumu açıkça görenlerinde üzülmekten başka ellerinden gelen bir şey yok görünüyor.

"EŞİMİN DAYANACAK GÜCÜ KALMAMIŞTIR"

Sadece Allah'ın adaletinin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Nasıl bu kadar iftiradan sonra böyle boş bir iddianame ortaya çıktıysa beraat edeceğimiz de ortaya çıkacaktır.

Bize bu haksızlığı ve zulmü yapanları Allaha havale ediyorum. Aynılarını yaşasınlar. Çoluk ve çocuklarından ayrı düşsünler.

Eşim Dilan'in bu hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmamıştır. Bütün vebal üzerinize olacaktır.

Özetle bir kumpas hukuksuz bir soruşturma çökmüş ve "dağ fare doğurmuştur" Bir an evvel adaletin tecellisi temennisiyle herkese en derin saygı ve selamlarımla.