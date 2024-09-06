Engin Polat'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Aralarında Dilan Polat ve Engin Polat’ın da olduğu sanıkların yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında mahkeme aralarında Engin Polat’ın da olduğu 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Dilan Polat’ın mahkemeden çıkan karar sonrası attığı sevinç çığlıkları sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan sosyal medyada yapılan paylaşımlarda haklarında kara para aklama suçlaması bulunan isimlerin tahliyesi sonrası çeşitli tepkiler dile getirildi.

Tahliye kararı sonrası Başsavcılık tahliye kararına itiraz etti. Ancak mahkeme itirazı reddetti. Böylece Engin Polat ve 3 sanık tutuksuz yargılanacak. Ayrıca davadaki tüm sanıklar tutuksuz yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

40 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapsi isteniyor.