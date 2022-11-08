İşin sırrı enginarın yaprağında

Enginar tam bir doğal şifa deposu. Peki enginar kadar yaprağıın çayının da sağlığa yararlı olduğunu biliyor muydunuz?. İşte ayrıntılar…

KARACİĞERİ TEMİZLER

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

MİDE ASİTLERİNİ DENGELER

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KORUR

ZİHİN GELİŞİMİNİ DESTEKLER

KANSER RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

İDRAR YOLLARINI RAHATLATIR

SİNDİRİME İYİ GELİR

KOLESTEROLÜ DENGELER

VÜCUDU FORMA SOKAR



Tüm bunlar enginarın faydaları. Peki yaprağının çayından nasıl faydalanılır? Hiç düşündünüz mü? İşte yanıtı:

ENGİNAR YAPRAĞININ ÇAYI NE KADAR TÜKETİLMELİ?



Kesinlikle ölçülü içilmelidir. Aksi takdirde vücuda olumsuz etki yapar. Bunlardan ilk böbreklere zararı olmasıdır. Ardından gelen rahatsızlık bağırsak dengesinin bozulmasıdır. Enginar yaprağı çayı günde 4 bardak içilmelidir. Yemek öncesinde alınmasında yarar vardır. Elbette taze tüketilmesi gerekir.

Ölçüyü kaçırmadığınız takdirde enginar yaprağı çayının , karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları ve kanser gibi pek çok derde deva olduğunu göreceksiniz. Ayrıca zayıflamak isteyenlerin de kurtarıcısı olarak görülüyor. Çünkü bağırsaklardaki toksinleri dışarı atarken, ödemleri de azaltıyor…