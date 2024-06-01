Enginar yemeğinin püf noktaları

Enginar yemeğinin püf noktaları
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Enginarı pişirirken bazı adımlara dikkat etmek gerekiyor. İşte detaylar…

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Enginar yemeğinin püf noktaları 1

Vitamin deposu olan enginar sıkça tercih ediliyor. Ancak enginarın bazı püf noktaları bulunuyor.

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Enginar yemeğinin püf noktaları 2

Özellikle enginarın çiğ kalmaması için birkaç adıma dikkat etmek gerekiyor.

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Enginar yemeğinin püf noktaları 3

ENGİNAR NASIL YAPILIR?

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Enginar yemeğinin püf noktaları 4

Havuç ve patatesler küp şeklinde doğranır ve yıkanıp bir kenarda bekletilir.

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Enginar yemeğinin püf noktaları 5

Ardından sebze tencereye alınır ve sebzelerin üzerini geçecek kadar su eklenir.

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Enginar yemeğinin püf noktaları 6

10 dakika bir haşlamadan sonra sebzeler suyundan süzülür.

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Enginar yemeğinin püf noktaları 7

Püf nokta buradadır sebzelerin biraz diri kalması gerekiyor.

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Enginar yemeğinin püf noktaları 8

Bezelyeyi de bir tencereye koyarak üzerini geçecek kadar su eklenir.

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Enginar yemeğinin püf noktaları 9

Yaklaşık 10 dakika kadar haşlandıktan sonra bezelyeler suyundan süzülür.

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Enginar yemeğinin püf noktaları 10
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Enginar yemeğinin püf noktaları 11
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Enginar yemeğinin püf noktaları 12
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