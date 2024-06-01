Enginar yemeğinin püf noktaları

Vitamin deposu olan enginar sıkça tercih ediliyor. Ancak enginarın bazı püf noktaları bulunuyor.
Özellikle enginarın çiğ kalmaması için birkaç adıma dikkat etmek gerekiyor.
ENGİNAR NASIL YAPILIR?
Havuç ve patatesler küp şeklinde doğranır ve yıkanıp bir kenarda bekletilir.
Ardından sebze tencereye alınır ve sebzelerin üzerini geçecek kadar su eklenir.
10 dakika bir haşlamadan sonra sebzeler suyundan süzülür.
Püf nokta buradadır sebzelerin biraz diri kalması gerekiyor.
Bezelyeyi de bir tencereye koyarak üzerini geçecek kadar su eklenir.
Yaklaşık 10 dakika kadar haşlandıktan sonra bezelyeler suyundan süzülür.