Enginarın yaprakları yararlı mı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hekimlerin kanıta dayalı bilimsel verilerden hareket ettiği için bitkilerle uğraşmadığını ancak bu işi anlamayan ama bu işten belli menfaatler sağlayabilecek kişilerin ortaya çıktığını açıkladı.

Hasta takibi olmadan, hastanın önceki ve sonraki bulgularını bilmeden, kişilere çeşitli bitkilerin tavsiye edildiğini belirten Özkan, “Bitkilerin içerikleri o kadar çok toksinler, o kadar çok çeşitli maddeler içerir ki bunların faydalı kısımlarından vücut yararlanırken, zararlı kısımlarını karaciğer atar. Hele hele bir de karaciğerde bir yük varsa, yağlanma, hepatit B ve C gibi virüsler varsa bu ekstradan bitkilerle gelecek olan maddeler karaciğerin yükünü artırır. Dolayısıyla faydalı olacağı yerde zararlı olur” uyarısı yaptı.

Karaciğer uzmanı olmayan kişilerden böyle tavsiyelerin alınmaması gerektiğine dikkati çeken Özkan, bazı karaciğer uzmanlarının da bu konuya eğilerek, konunun bilimsel bir platformda devam etmesini sağlaması tavsiyesi yaptı.

Karaciğer dostu bitkiler

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda karaciğer dostu olarak bilinen birkaç bitki bulunduğuna işaret eden Özkan, deve dikeni, enginar, ekinezya, kekik, sarımsak, söğüt yaprağı, karahindiba, zencefil, kırmızı biber, arnavut biberi ve elma suyunun karaciğer dostu bitkiler olduğunun ortaya konulduğunu kaydetti, şunları söyledi:

“Son zamanlarda ilacı yapılmaya çalışılan deve dikeni. Deve dikeninin tohumundan tutun, tüm parçaları karaciğer hastaları için faydalıdır. Enginar, özellikle yaprakları. Diğer kısımlarının çok yararlı olmadığı biliniyor. Yaprakları, karaciğerin safrasını ve kimyasını düzeltiyor. Ekinezya bağışıklık sistemini uyaran, kamçılayan bir maddedir. Kekik, karaciğeri, safrayı geren damarları genişletiyor, bağırsakları rahatlatıyor, spazmları çözüyor, hazmı kolaylaştırıyor. Sarımsak, güçlü bir antioksidandır, kansere karşı koruyucudur. Karaciğeri destekleyici etkisi vardır. Sarımsak çok faydalı bitkilerden bir tanesidir. Söğüt yaprağı içerisinde aspirin benzeri maddeler var, enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Karahindiba, zencefil, kırmızı biber, arnavut biberi, elma suyu bunlar çok yararlı. Kararında kullanmak şartıyla bal.”

“KARACİĞERİ TEMİZLEMEK MÜMKÜN”

Özkan, karaciğerin vücudu toksinlerden arındıran önemli bir organ olduğunu belirterek, karaciğer için faydalı olan bitkilerin karışımından elde edilen kürle karaciğerin temizlenmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Hazırlanan kürün ayda 5 gün, 3 ay kullanılmasıyla karaciğeri temizlemenin mümkün olduğunu dile getiren Özkan, “Bunun için hasta ileri derecede kanser, hepatit ve böbrek hastası olmayacak” dedi ve ekledi

“Hamileleri bilmiyoruz çok küçük çocuklarda da kullanmamak lazım. Bunun dışında çamaşırhanede çalışanlar, duvar boyacıları, egzoz dumanına maruz kalan tamirciler, akü ve deri fabrikaları, kuru temizlemeyle hava kirliliğinin çok olduğu bölgede çalışanlar ve aşırı alkol tüketenler risk gruplarıdır. Bunlara bu karaciğeri yıkanma kürleri uygulanması yararlıdır.”