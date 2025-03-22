Enginyurt adliyenin içinden video paylaştı. Erdoğan'a sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmasından dört gün sonra Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

"ERDOĞAN İSTİFA"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Çağlayan Adliyesi içinden bir video paylaştı. Adliyenin içinde kurulan polis barikatlarına ve milletvekillerinin geçişine izin verilmemesine değinen Enginyurt,

"Adliyenin içinde özel tim dahil olmak üzere bariyerler kurmuşlar, Ey Recep Tayyip Erdoğan bu bariyerleri bu kalkanları sınıra koysaydın da bu ülkeye Suriyeli, Afganlı, Iraklı, Pakistanlı ne kadar işgalci varsa girmeseydi. Bunları milletvekillerinin karşısına koyuyorsun milletvekillerinin arkadaşları ile görüşme hakkını elinden alıyorsun, Ekrem İmamoğlu'na selam verme hakkını elinden alıyorsun, Erdoğan sen de bu ülkede yargılandın sen de 17-25'te suçlandın sende 15 Temmuz'da milleti sokağa çağırdın ama şimdi görüyoruz ki milletten korkuyorsun Erdoğan korkunun ecele faydası yok gün gelecek sen de hesap vereceksin sana sesleniyor ve diyorum ki Erdoğan istifa!" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 90 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada bekleyen CHP'li milletvekilleri adliye binası içinde silahlı timlerin beklemesi ve bariyer kurulmasına tepki gösterdi.

"ADLİYEYİ BIRAKTIK BÖLGEYİ KUŞATMA ALTINA ALMIŞLAR"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Halkını satanın korkusu... Adliyeyi bıraktık bölgeyi kuşatma altına almışlar. Avukatlar giremiyor, milletvekilleri giremiyor. Bu kadar korku neden" diyerek tepki gösterdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise şunları söyledi.

"Silahlı özel timler adliyenin içerisinde. Eğer silahların gölgesinde yargılama yapılırsa adalet oradan kaçar. Bu silahlı timleri gören bir savcı, hakim yürütmenin etkisinde olan emniyet güçleri ve silahın gölgesinde nasıl adil bir karar verebilir? Nasıl tarafsız bir yargı olabilir? Ben Şanlıurfa’nın milletvekiliyim, Türkiye'nin sıfır noktasındayım. Oradaki sınır kevgir gibi, teröristler gelip geçiyor. Bu özel timleri burada duvar öreceğinize sınırımızın güvenliğini sağlayın. Bir teröristbaşına alınmayan güvenlik önlemi adliyenin içinde ve dışında alınmış. Bu ölçüsüzlük, orantısızlık, suç işleniyor. Bu savaş hukukundan vazgeçin.

Adliyede CHP milletvekilleri; Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Mahmut Tanal, Gülizar Biçer Karaca, Mahmut Tanal, Cemal Enginyurt, Hasan Öztürkmen, Gürsel Erol, Aysu Bankoğlu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Aliye Coşar, Sibel Suiçmez, Tahsin Ocaklı, Elvan Işık Gezmiş, Yüksel Taşkın, İbrahim Arslan, Semra Dinçer, Deniz Demir, Ümit Özlale, Selma Aliye Kavaf, Salih Uzun, Adnan Beker, Türkiye İşçi Partisi'nden ise Sera Kadıgil, süreci takip ediyor.