Enginyurt'tan Bahçeli'ye tepki! 'Kim şah, kim mazlum?'

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Mazlumun ahı, indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır." diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye canlı yayında sert tepki gösterdi.

Bahçeli'ye 'Kim şah kim mazlum?' diye soran Enginyurt "O şah günü gelecek, sandıkta millete hesap verecek." dedi.

BAHÇELİ’NİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Uzun bir sürenin ardından açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü’nde sarf ettiği “Mazlumun ahı, indirir şahı.” sözleri kamuoyunda ve siyasi çevrelerde yankı uyandırdı. Bu sözlere yanıt CHP’li Cemal Enginyurt’tan geldi.

“MAZLUM KİM? ŞAH KİM?”

Bahçeli’nin sözlerine Halk TV canlı yayınında yanıt veren Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Hakikaten muhteşem bir sözü muhteşem bir şekilde dile getirmiş. Tebrik ediyorum Sayın Bahçeli'yi. Kutluyorum. Mazlum kim? 128 milyar doların hesabını vermeyenler, beşli çetenin vergi borçlarını silenler, babasının talimatıyla 25 milyon doları sıfırlamaya çalışanların olduğu bir ülkede... Papara'yla Tapara'yla milyarlarca para soyulmuş bugün ortaya çıktı. Flash TV'yi satın alan adam bahis çetesi milyarları soyup götürmüş. Niceleri milyarları soyup götürmüş, bir saniye hesap vermemiş."

“14 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN BAŞKA MAZLUM KİM?”

Enginyurt, konuşmasının devamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlarda tutuklanan isimlere ve kamuoyunda gündem olan olaylara değinerek şunları söyledi:

"Murat Ongun'un çocuğunun kumbarasındaki parasını almaya çalışıldığında mazlum kim? Kim mazlum? Özel Kalem Müdürü Kadriye Hanım'ın bugün 14 yaşındaki çocuğu annesiyle doğum günü kutlamak isterken dört gündür annesi zindanda yatıp da bugün annesini tutsak edenlerin karşısında 14 yaşındaki çocuktan başka mazlum kim? Kim mazlum?"

“KPSS MAĞDURU MERT’TEN BAŞKA MAZLUM KİM?”

"Mülakat kalkacak diye söz verip de KPSS sınavında 96 alan Rizeli Mert'in mülakatta elenip intihar etmesine sebep olunduğu ülkede Mert çocuğun dışında mazlum kim? Sokakta çöpten ekmek toplayanların olduğu bir ülkede, sebze artığını pazardan toplayanların olduğu bir ülkede mazlum kim?"

“MAZLUM, LONDRA’DA SOKAK SATIN ALMAYANLARDIR”

"Kimin Amerika'da çocuklarının çiftliği var? Kimin Londra'da sokak alan çocukları, çocukları sokaklarda sokak satın alanlar var? Kimler 200 milyon dolara, 100 milyon dolara Muhammed Ali'nin çiftliğini aldı? Kimler bu ülkede bedenini satmak zorunda kaldı, çocuğuna pantolon alamadığı için intihar etti? Mazlum kim?"

“CEYHUN AVŞAR’IN İSYANI: BU ÇOCUKLARI SERBEST BIRAKIN”

Enginyurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar’ın gözaltı süreciyle ilgili beyanlarına da değindi:

"Bakın daha bugün, tanımam bilmem. Sadece ifadesinden okudum. Çok üzüldüm ve bu mazluma da çok iyi bir örnek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı İşlemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar feryat ediyor savcılıkta da emniyette de. Bu memur kardeşlerimin evlatlarımın ne suçu günahı var? Bu onurlu namuslu insanları buraya niye getirdiniz? Ne varsa bana yazın. Hangi suç varsa bana yükleyin ve getirin altına imza atayım. Bu çocukları serbest bırakın denildiği yerde mazlum kim?"