Enginyurt’tan Erdoğan’a sert eleştiriler 'HDP'yi Meclis'e sokan adamın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır'

Enginyurt, Erdoğan’ın HDP ve Yeşil Sol Parti’yi PKK ile ilişkilendirmesinin gerçekleri yansıtmadığını, bu partilerin Meclis’e girmesinin sebebinin Erdoğan’ın barajı %10’dan %7’ye düşürmesi olduğunu söyledi. Enginyurt, Erdoğan’ın ülkenin sorunlarını çözmek yerine muhalefeti hedef alarak milleti birbirine düşman ettiğini belirtti.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan faize dur dedi”

Enginyurt, Merkez Bankası’nın politika faizini %25’e çıkarmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Enginyurt, Erdoğan’ın “Faiz sebep enflasyon sonuç” sözünün ekonomiyi yerle bir ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise faizi yükselterek akılcı politikalar izlediğini ifade etti. Enginyurt, ülkede iki başlı bir koalisyon olduğunu, birinin AK Parti Genel Başkanı Erdoğan diğerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu kaydetti.

“Toplumun %95’i büyük bir sefalet içinde”

Enginyurt son olarak ülkenin büyük kısmının sefalet içerisinde olduğunu belirterek, tatil beldelerinin sadece %5’lik bir kesime hizmet ettiğini, geri kalan %95’in ise zor şartlar altında yaşadığını vurguladı. Enginyurt, AK Partililerin memur ve emekliye zam istememesini isteyen Ankara AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan’a tepki göstererek, onun gelirini ve sabrını sordu.