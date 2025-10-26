İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında, bugün Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.

Adliyeye getirilmesinden tam 5 saat sonra İmamoğlu'nun ifadesi alınmaya başlandı.

"BU BİR İŞKENCE UYGULAMASIDIR"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ekrem İmamoğlu'nun saatlerdir adliyede tutularak ifade alma işleminin gecikmesine tepki gösterdi.

Cemal Enginyurt paylaşımında, "Ekrem İmamoğlu ifade vermek için 5 saattir İstanbul Adliyesinde nezarethanede bekletiyor. Bu bir işkence uygulamasıdır. Adaletiniz batsın, YAZIKLAR olsun." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Merdan Yanardağ - Ekrem İmamoğlu - Hüseyin Gün

İmamoğlu, başlatılan soruşturma kapsmında ifade vermek için Silivri Cezaevi'nden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın emniyetteki ifade işlemleri gece itibarıyla tamamlandı. Merdan Yanardağ da bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Necati Özkan, daha önce başlatılan soruşturmalar kapsamından tutuklanmıştı. Onun da "casusluk" soruşturması kapsamında ifade vermesi bekleniyor.