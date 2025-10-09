Bir dönemin televizyon dünyasındaki en yakın dostları olarak bilinen Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın aralarındaki ilişkinin bozulduğuna dair çıkan iddialar, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.
Enis Arıkan ‘Ezgi Mola' sorusuna bile katlanamadı: Daha düne kadar çifte kumrular gibiydiniz!
Oyuncu Enis Arıkan, önceki akşam katıldığı galada, bir dönem en yakın dostu olan oyuncu Ezgi Mola ile aralarındaki küslüğün yedi yıl sonra tekrar sorulmasına sinirlenerek tepki gösterdi. Arıkan, muhabire, "Utanmıyorsun değil mi bunu sormaya? Yedi yıl geçti üzerinden" sözleriyle çıkıştı.Taner Yener
İkilinin dostluğundaki soğukluk, geçtiğimiz günlerde Arıkan'ın katıldığı bir etkinlikte tekrar gündeme geldi.
Belgesel serisi “Duyulan Şehirler”in önceki akşam JJ Pub Kanyon’da düzenlenen galasına katılan Enis Arıkan, burada basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Ünlü oyuncu, "Var mı dedikodu?" sorusu üzerine "Bende dedikodu yok. Evde oturuyorum. Sıkıcı bir hayatım var. Siz de hiç dedikodu sormayın, mutlu mesut ayrılalım” diyerek sohbeti kısa kesmek istedi.
Ancak muhabirlerden birinin "Ezgi Mola’yı soralım" demesi üzerine Arıkan'ın gerginliği arttı. Oyuncu, eski dostuyla ilgili soruya sert bir karşılık verdi: “Hayır niye soruyorsun? Utanmıyorsun değil mi bunu sormaya? 7 yıl geçti üzerinden. Yok, görüşmüyoruz. Bak gerdin beni, ne gerek var şimdi? Mutlu mesut süslendim geldim buraya.”
Arıkan, daha önce de Ezgi Mola ile ilişkisini net bir şekilde, "Görüşmüyoruz, o defter kapandı" sözleriyle ifade etmişti.
Ayrıca Mola'nın boşanmasıyla ilgili bir soruya da "İkisi de doğru olan kararı vermiştir. Hayırlısı olsun" yanıtını vermişti.
Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin küsme nedeninin, Enis Arıkan’ın doğum yaptığı dönem Ezgi Mola’yı ziyarete gitmemesi olduğu iddia edilmişti.
Öte yandan Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı, "Sitem eden, küsen, ‘Bana neden şunu yapmadın?’ diyen o arkadaş. Herkesin var böyle bir arkadaşı, değil mi?" şeklindeki paylaşımla, sosyal medya kullanıcıları tarafından bu mesajın Enis Arıkan'a yönelik olduğu yorumlarına neden olmuştu.
Bütün bu açıklamalar ve Arıkan'ın son tepkisi, ikilinin dostluğunun bir kriz geçirip geçirmediğini merak eden hayranlarını daha da tedirgin etti.
Ancak ünlü ikilinin birbirleriyle olan ilişkisinin geleceği zamanla daha net bir şekilde ortaya çıkacak gibi görünüyor.
ENİS ARIKAN KİMDİR?
Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nde tamamladı.
Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşlığı yaptı.
Oyunculuk kariyerine 1998 yılında Aynalı Tahir dizisiyle başladı.
Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi projelerde rol aldı.
Asıl çıkışını Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete dizisinde canlandırdığı Tonguç Pehlivan "Tony" karakteriyle yakaladı.
Son dönemde ise Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Muzaffer Koroğlu (Muzo) karakteriyle ününü pekiştirdi.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Diziler: Aynalı Tahir (1998), Çekirdek Aile (2002), Gurbet Kadını (2003), Kadın İsterse (2005), Genco (2007), Kurtlar Vadisi Pusu (2008), Aşk ve Ceza (2010), Yerden Yüksek (2010-2011), Uçurum (2012), Hayat Ağacı (2014), Familya (2016), Jet Sosyete (2018-2020), Camdaki Kız (2021-2023).
Diğer Projeler: Eğlendirme Dairesi (2015), Komedi Türkiye (2015), Geldim Gördüm Güldüm Show (2016), Benimle Söyle (2019-2020, Sunucu).
EZGİ MOLA KİMDİR?
Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu, aslen Malatyalı’dır.
Oyunculuğa olan ilgisi lisedeyken başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katıldı.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde dört yıl eğitim aldı ve bölüm birincisi olarak mezun oldu. Ayrıca Aydoğan Temel’den de tiyatro eğitimi aldı.
İlk televizyon deneyimini 18 yaşını bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde yaşadı.
İlk sahne deneyimini Aydoğan Temel liderliğindeki bir toplulukla Çürük Elma oyununda yaşadı.
2005 yılında BKM Mutfak'a katıldı ve aynı yıl Hırsız Polis dizisindeki kuaför rolüyle geniş kitlelerce tanındı.
2006 yılında çekilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü'nü kazandı.
Televizyonda Tolga Çevik ile birlikte Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında rol aldı.
2020-2022 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye Derenoğlu karakterini canlandırdı ve bu rolüyle 2021 yılında Yılın Kadın Dizi Oyuncusu ödülünü aldı.
Çeşitli reklam projelerinde de yer aldı
8 Mayıs 2023 tarihinde Mustafa Aksakallı ile evlendi.
Bu evlilikten Can adında bir oğulları oldu.