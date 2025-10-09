Enis Arıkan ‘Ezgi Mola' sorusuna bile katlanamadı: Daha düne kadar çifte kumrular gibiydiniz!

Öte yandan Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı, "Sitem eden, küsen, ‘Bana neden şunu yapmadın?’ diyen o arkadaş. Herkesin var böyle bir arkadaşı, değil mi?" şeklindeki paylaşımla, sosyal medya kullanıcıları tarafından bu mesajın Enis Arıkan'a yönelik olduğu yorumlarına neden olmuştu.