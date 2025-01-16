Enis Bardhi’nin yeni takımı belli oluyor. Kurtuluş reçetesi olarak sundular

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Enis Bardhi’nin yeni takımı belli oluyor. Kurtuluş reçetesi olarak sundular

Trabzonspor ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Enis Bardhi’nin yeni takımı belli oluyor. İspanya’ya gitmesi beklenen tecrübeli oyuncu “Kurtuluş reçetesi” olarak lanse edildi.

Trabzonspor, Enis Bardhi ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 29 yaşındaki oyuncunun yeni durağının İspanya olacağı belirtiliyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, tecrübeli oyuncuya Espanyol ve Rayo Vallecano talip oldu. Ancak Makedon oyuncunun transfer olacağı takımın Vallaroid olacağı öğrenildi

La Liga’da düşme hattında yer alan takımla sözleşme imzalaması beklenen oyuncu için Kurtuluşu aramak için Valladolid'e yıldız imzası” yorumu yapıldı. Trabzonspor’da 97 maçta 14 gol atan Enis Bardhi, daha önce İspanya’da Levante forması giymişti.

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