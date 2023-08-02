Enis Bardhi'ye eski takımı talip oldu

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trendyol Süper Ligi’nin 4 büyük takımından Trabzonspor'da, gelecek sezon öncesi yeni kadro çalışmaları devam ederken, takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da, transfer gündemini yoğun tutuyor.

Yüksek transfer maaşları alacak olan Koita ve Djaniny gibi, takımdaki geleceği belirsiz isimlerden birisi de Makedon futbolcu Enis Bardhi.

Son olarak ise futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Makedon oyuncu Bardhi'nin İspanya La Liga'ya döneceği iddia edilirken, şimdi de Danimarka'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Bardhi'nin yeni talibi; altyapısında yetiştiği Danimarka temsilcilerinden Brondby.

Kuzey Makedonya’da Blace doğumlu 28 yaşındaki orta saha, Karadeniz ekibinde 41 karşılaşmada forma terletirken , 7 gole de imza attı.

Makedon futbolcu Enis Bardhi, futbola ülkesinin Shkupi takımının altyapısında başlamıştı. Ardından Danimarka ekibi Brondby altyapısının yolunu tuttu.

Sonrasında ise İsveç ekibi Prespa Birlik ile anlaştı. Sonrasında, Macar ekibi Ujpest ile anlaşmaya varmış, bir sonraki takımı ise İspanyol ekibi Levante olmuştu.

2022 yaz başı transfer döneminde Bordo Mavili takıma gelen Bardhi’nin, kulübüyle 2025 yılının Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.