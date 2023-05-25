Enis Bardhi'ye menajeri kulüp aramaya başladı

Trabzonspor'da bekleneni veremeyen Enis Bardhi'nin menajeri oyuncuya kulüp aramaya başladı.

Enis Bardhi'ye menajeri kulüp aramaya başladı

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Trabzonspor'da, bu sezon istenilen randıman alınamayan oyunculardan biri olan Enis Bardhi için, kulüp aranmaya başladı.
Kuzey Makedon oyuncu Bardhi için, Bordo Mavili kulüpten gerekli tiyoyu alan oyuncunun menajeri milli oyuncuya kulüp aramaya başladı.
Trabzonspor'un orta saha oyuncularından 29 yaşındaki Bardhi, bu sezon Türkiye Süper Ligi ve kupa maçlarının yanı sıra, Avrupa'daki Kupa 1, Kupa 2 ve Kupa 3 maçları dahil, forma giydiği toplam 39 resmi karşılaşmada, hiçbir asist ile tanışamazken 6 gole imzasını attı.
Makedon oyuncu ile ilgili, özellikle Kuzey ve Güney Amerika takımlarının inceleme yaptığı ve menajerinin de rotayı ABD'ye çevirdiği, gelen bilgiler arasında yer alıyor.
İspanya'nın Levante takımından, 3 Milyon Euro gibi yüksek bir bedelle transfer edilen ama tutmayan 1,71 boyundaki orta saha oyuncusu Bardhi, önümüzdeki iki sezon olacağı gibi, bu sezon ki alacağı ya da aldığı ücret ise 1.3 Milyon Euro olarak açıklanmıştı.
Sözleşmesi önümüzdeki iki yıl için daha geçerli olan Makedon oyuncunun, mukavelesinin bitiş tarihi Haziran-2025 olarak belirlenmişti.
Karadeniz ekibi; bu oyuncunun bir başka takıma transfer olması halinde, kendisine ödeyeceği yıllık maaşın belki de bir kısmını ve bonservis bedelinden kalan toplam 2 Milyon Euro'yu da, Levante kulübüne iki taksit halinde ödemek zorunda kalacak.
Bu yüzden; kulübün zarar etmemesi için, oyuncunun gideceği takımdan en azından 2 Milyon Euro, transfer bedeli istemesi gerekecek.

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