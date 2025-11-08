İngiltere Championship'te 6 maçlık yenilmezlik serisi hafta içi son Derby County deplasmanında son bulan Hull City, 15. haftada Portsmouth'u konuk etti. Karşılaşmada Hull City formasıyla ilk kez 11'de şans bulan Enis Destan 2-2 sona eren ilk yarıda 27'inci dakikada durumu 1-1'e getiren golü kaydetti. Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak Hull City'e gönderdiği 23 yaşındaki golcü oyuncu böylelikle çok süre bulamadığı Championship'te 10 maçın ardından siftah yaptı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 27'de Enis Destan, 42'de Kyle Joseph ve 79'da Joe Gelhardt attı. Portsmouth,16 ve 45+2.'deTerry Devlin ile sayılarını buldu. 3-2'lik skorla Hull City, puanını 25 yaparak Championship'te 15. haftayı 5. sırada geçti. Portsmouht ise 14 puanda kaldı.