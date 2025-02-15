Enis Destan için Rusya’dan teklif geldi

Kaynak: Sabah
Enis Destan için Rusya’dan teklif geldi

Trabzonspor’da fazla forma şansı bulamayan Enis Destan’a Rusya’dan talip çıktı. Golcü oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanması için teklif yapıldı.

Trabzonspor'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Enis Destan'a Rusya'dan sürpriz bir transfer teklifi geldiği iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Rusya Premier Lig kulüplerinden Fakel, 22 yaşındaki futbolcu için bordo-mavililere 200 bin Euro kiralama ve 7 milyon Euro satın alma opsiyonu önerisinde bulundu.

Rusya'da transfer 20 Şubat'ta sona erecek. Fakel 16 takımlı ligde 18. hafta itibariyle 14 puanla 14. sırada yer alıyor.

Enis bu sezon 19 maçta şans buldu ve 670 dakika sahada kaldı. Bordo mavili futbolcu 2 gol attı, 1 asist yaptı.

Enis Destan'ın Trabzonspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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