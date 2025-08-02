Enis Destan transferi Altinordu'yu vurdu

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, eski futbolcusu Enis Destan'ın Hull City'e transferinden pay alamama tehlikesi yaşıyor.

İzmir temsilcisinin altyapısından yetişip 2022 ocak ayında 600 bin Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Enis'in bir sonraki transferinden Altınordu'nun yüzde 27,5 pay alması gerekiyordu.

Genç golcünün İngiltere'ye bedelsiz gitmesiyle kırmızı-lacivertliler büyük şok yaşadı. Hull City ile 3 yıllık anlaşma sağladığı açıklanan Enis'in bir sonraki transferinden Trabzonspor'un yüzde 50 pay alacağı bildirildi.

Karadeniz ekibinin bonservis bedeli kazanmaması nedeniyle Altınordu'nun bu transferden pay alamayacağı iddia edildi.