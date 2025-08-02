Enis Destan transferi Altinordu'yu vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Enis Destan transferi Altinordu'yu vurdu

İzmir ekibi Altınordu, Enis Destan'ın Hull City'e bedelsiz transferi nedeniyle Trabzonspor'dan pay alamamasından dolayı büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, eski futbolcusu Enis Destan'ın Hull City'e transferinden pay alamama tehlikesi yaşıyor.

İzmir temsilcisinin altyapısından yetişip 2022 ocak ayında 600 bin Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Enis'in bir sonraki transferinden Altınordu'nun yüzde 27,5 pay alması gerekiyordu.

Genç golcünün İngiltere'ye bedelsiz gitmesiyle kırmızı-lacivertliler büyük şok yaşadı. Hull City ile 3 yıllık anlaşma sağladığı açıklanan Enis'in bir sonraki transferinden Trabzonspor'un yüzde 50 pay alacağı bildirildi.

Karadeniz ekibinin bonservis bedeli kazanmaması nedeniyle Altınordu'nun bu transferden pay alamayacağı iddia edildi.

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