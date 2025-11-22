İngiltere Championship'in 16. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Queens Park Rangers ile karşı karşıya geldi.

Maçta Joe Gelhardt'ın 17. dakikada attığı golle öne geçen Hull City'e, QPR Ilias Chair 38'inci dakikada karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle geçildi.

İkinci yarının başında 51. sahneye çıkan Enis Destan ilk 11'de forma giydiği üst üste ikinci maçında ağları havalandırdı ve Hull City'i yeniden öne geçirdi.

Ancak ev sahibi QPR Dunne ve Burrel'in attığı gollerle skoru 3-2'ye getirerek sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla maç fazlasıyla 6. sırada bulunan Hull City 25 puanda kalırken puanını 22'ye yükselten QPR ise 15. sırada yer aldı.