6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Enkaz altında kalan genç sosyal medyadan yardım istedi: Anne iyi misin

Enkaz altında kalan genç sosyal medyadan yardım istedi: Anne iyi misin

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlar sesini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 05:23
Takip Et

Enkaz altında kalan genç sosyal medyadan yardım istedi: Anne iyi misin

Enkaz altında kalan genç sosyal medyadan yardım istedi: Anne iyi misin
+
Aa
-

Yurdun, Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Riçhter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı.

Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem pek çok ilde hissedildi.

Depremden etkilenen, enkaz altında kalan birçok vatandaş sesini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor. O yardım çığlıklarından biri Fırat Yayla isimli bir gençten geldi.

“Anne iyi misin” diye haykıran genç adresinin “Hatay Antakya Güçlü Bahçe Sitesi" olarak duyurdu

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Işık Su Deniz
6.02.2023 06:15
Yüce Tanrı'm, Biz Asil Türk'leri🧿 kötülerden, kötülüklerden kurtar.🙏  
 
Vatandaş
6.02.2023 05:42
Alan yardımcıları olsun . Allahım koru herkesi  
 
Ülkü turan
6.02.2023 05:41
İzmit depremi de 7.4 olmuştu .Allah'ın işi .türk milletine başsağlığı diliyorum yaralılara. acil sifalar..depremin ülkemizde olcagi biliniyor..deprem vergisi bunun icindi ÖTV SİMDİKİ ADİ BUDUR.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
1
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
2
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
3
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
4
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
5
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
6
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
7
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Depremi hisseden Elazığlılar korku dolu anları anlattı
﻿Depremi hisseden Elazığlılar korku dolu anları anlattı
﻿Depremi hisseden Elazığlılar korku dolu anları anlattı
﻿Yağışlı hava kaza getirdi. Otomobil otobüse çarptı
﻿Yağışlı hava kaza getirdi. Otomobil otobüse çarptı
﻿Yağışlı hava kaza getirdi. Otomobil otobüse çarptı
﻿Kabine bugün toplanacak. Gündem EYT ve NATO
﻿Kabine bugün toplanacak. Gündem EYT ve NATO
﻿Kabine bugün toplanacak. Gündem EYT ve NATO
﻿Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama
﻿Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama
﻿Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.