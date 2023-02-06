Enkaz altında kalan genç sosyal medyadan yardım istedi: Anne iyi misin

Yurdun, Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Riçhter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı.

Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem pek çok ilde hissedildi.

Depremden etkilenen, enkaz altında kalan birçok vatandaş sesini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor. O yardım çığlıklarından biri Fırat Yayla isimli bir gençten geldi.

“Anne iyi misin” diye haykıran genç adresinin “Hatay Antakya Güçlü Bahçe Sitesi" olarak duyurdu