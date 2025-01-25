Enkaz altında kalmaktan anahtarı sayesinde kurtulmuş

Kaynak: AA
Enkaz altında kalmaktan anahtarı sayesinde kurtulmuş

Konya'da akşam saatlerinde çöken 3 katlı apartman çöktü. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Binada yaşayan bir kişinin kurtulma anını anlattı.

Konya'da akşam saatlerinde çöken 3 katlı apartmanda ailesiyle birlikte yaşadığını belirten Muhammed Veli Kahya enkazın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyledi.

22 yaşındaki Kahya "Ben de kapının önündeydim, eve çıkacaktım. Baktım anahtar yok. Bina bir anda gözümün önünde çöktü." dedi.

Konya Selçuklu'da 3 katlı bir apartmanda göçük meydana geldi. 14 daire ve 7 dükkanın bulunduğu apartmanın altında kalan 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Apartmanda 7 kişilik ailesiyle birlikte yaşayan Muhammed Veli Kahya, eğer anahtarını evde unutmasa kendisinin de enkazın altında kalacağını söyledi.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki evine girmek isteyen Muhammed Veli Kahya, anahtarı olmadığını fark ettiği sırada binanın çökmesine tanık oldu. Binanın birinci katında 7 kişilik ailesiyle kalan 22 yaşındaki Muhammed Veli Kahya, yaptığı açıklamada, büyük korku yaşadıklarını söyledi

İş yerinde çalıştığı sırada aldığı haber üzerine evine geldiğini söyleyen Kahya, "Eşim 'Bina sallanıyor çabuk gel' dedi. Bina çökmeden geldim, ailem ve komşuların çoğu çıkmış, İnsanları uzaklaştırdım. Toplam 5 dakika sürmedi. Balkondan bakanlar vardı, onlara seslendik, çoğu çıktı. Ben de kapının önündeydim, eve çıkacaktım. Baktım anahtar yok. Bina bir anda gözümün önünde çöktü." diye konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın, "Tüm gayretimiz yapının altında olduğu ifade edilen kişilerin kurtarılmasına yönelik. İçerden çıkan 2 arkadaşımızdan aldığımız bilgiler, içerde kendi ailelerinden 5 kişinin olduğu yönünde" dedi.

AFAD, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada olay yerine 200 personelin sevk edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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