20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Enkaz altından çıkan vasiyet ağlattı

Hatay'da depremde hayatını kaybeden Ayşegül Çin'in enkaz altından vasiyeti çıktı. Çin'in vasiyetinde, "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları hac ve umre için kullanmasını isterim" yazıyordu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:49
Takip Et

Enkaz altından çıkan vasiyet ağlattı

Enkaz altından çıkan vasiyet ağlattı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Ayşegül Çin ve annesi Meryem Çin, Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki Süleyman Mutlu Apartmanı'nda birlikte yaşıyordu. Ayşegül ve annesi 14 gün önce meydana gelen depremde yaşadıkları evin yıkılmasıyla hayatlarını kaybetti. 

Depremin ilk gününden itibaren yıkılan binada çalışma yapan İstanbul Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri, enkaz altında buldukları Ayşegül Çin'e ait altınları, kardeşi Hüseyin Çin'e teslim etti. Bekar olduğu öğrenilen Ayşegül Çin'in, altınların bulunduğu çantanın içine sanki öleceğini bilircesine bir de vasiyet notu bıraktığı görüldü. 

Ayşegül Çin'in vasiyetinde, "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları hac ve umre için kullanmasını isterim" yazıyordu.
Altınları ve bir miktar dövizi, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi gönüllüsü Ayfer Şen'den teslim alan kardeş Hüseyin Çin, annesi ve ablasını kastederek, "Bu dünyaya ait değillerdi, altınlar abimin çocuklarına gidecek" dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
1
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
2
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
3
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
4
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
5
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
6
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
﻿Elbistan'da yüzlerce enkaz kaldırılmayı beklerken. Belediye binası, içindeki resmi evraklarla birlikte apar topar yıkıldı
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
7
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti
﻿AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti
﻿AB, Myanmar'a yönelik yaptırımları genişletti
﻿Ligden çekilen Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı
﻿Ligden çekilen Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı
﻿Ligden çekilen Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis ve sağanak engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis ve sağanak engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis ve sağanak engeli
﻿Onur Bulut'tan Beşiktaş'a transferine ilişkin açıklama geldi: Suç duyurusunda bulunacağım
﻿Onur Bulut'tan Beşiktaş'a transferine ilişkin açıklama geldi: Suç duyurusunda bulunacağım
﻿Onur Bulut'tan Beşiktaş'a transferine ilişkin açıklama geldi: Suç duyurusunda bulunacağım
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.