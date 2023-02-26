26 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı

Hatay'da evleri yıkılan Ahmet Oğural, günler sonra enkaz altından çıkardığı yarım otomobili ile trafiğe çıktı. Otomobiliyle erzak almaya giden Oğural, “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok, imkanlar böyle” dedi.

Galeri Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 10:53
Takip Et
1/6
Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı

11 ili etkileyen deprem felaketinde en çok hasarı alan illerden biri de Hatay oldu. Antakya’da inşaat ustalığı yapan Ahmet Oğural ise deprem nedeniyle Yeşilköy Mahallesi’nde yıkılan evlerinden kendisinin ve ailesinin canını zor kurtardı.

2/6
Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı

Günler sonra enkaz altında kalan otomobilini Ukraynalı arama kurtarma ekibiyle çıkartmayı başaran Oğural otomobilin tavan kısmını kesti.

3/6
Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı

Aracın çalıştığını fark eden Oğural yakınlarıyla birlikte erzak almak için trafiğe düştü. Görenleri şaşkına çeviren otomobilin sahibi, “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok” diye konuştu.

4/6
Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı

52 yaşındaki Oğural, “Deprem nedeniyle evimiz yıkıldı. Sarsıntı olduktan sonra aracın anahtarını alarak hemen evden ayrıldık. Enkaz altında kalmaktan canımızı kurtardık ama otomobilim enkaz altında kaldı...

5/6
Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı

Günler sonra Ukraynalı bir arama kurtarma ekibiyle aracı çıkardık. Tavan kısmını kestik, çalıştığını fark ettik. Motor gibi kullanıyoruz. Şimdi merkeze bu araçla gidip erzak alacağız...

6/6
Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı

Tehlikeli bir yoluculuk ama yapacak bir şey yok, imkanlarımız bu şekilde” dedi. (AA)

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
2
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿Şerafettin Tilki Galatasaray'daki gizli konseyi ortaya çıkardı. Çok gizli tutulan konseyde bakın kimler var?
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
3
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿İçinde kimyasal madde bulunan varil patladı
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
4
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿Aleyna Tilki 'Acilen' notuyla paylaştı. Oturum vermeyin
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
5
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿İslam Memiş altın almak için en doğru zamanı açıkladı
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
6
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Zaniolo sahaya çıkıyor. Alanyaspor Galatasaray maçının kanalı belli oldu
﻿Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
7
﻿Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
﻿Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu
﻿Malatya’da 90 yıllık okul depremde yıkılmadı
﻿Malatya’da 90 yıllık okul depremde yıkılmadı
﻿Malatya’da 90 yıllık okul depremde yıkılmadı
﻿İstanbul'a getirilen 1188 yaralının tedavisi sürüyor
﻿İstanbul'a getirilen 1188 yaralının tedavisi sürüyor
﻿İstanbul'a getirilen 1188 yaralının tedavisi sürüyor
﻿Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı
﻿Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı
﻿Enkaz altından çıkardığı yarım otomobille trafiğe çıktı
﻿Deprem sonrası Kahramanmaraş
﻿Deprem sonrası Kahramanmaraş
﻿Deprem sonrası Kahramanmaraş
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Kahramanmaraş hayalet şehir gibi. Sokaklar sessiz, sokaklar kimsesiz
﻿Kahramanmaraş hayalet şehir gibi. Sokaklar sessiz, sokaklar kimsesiz
﻿Kahramanmaraş hayalet şehir gibi. Sokaklar sessiz, sokaklar kimsesiz
﻿Yamaçtan kopan dev kaya su değirmenini yıktı
﻿Yamaçtan kopan dev kaya su değirmenini yıktı
﻿Yamaçtan kopan dev kaya su değirmenini yıktı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿YKS öğrencilerinde 5 büyük depresyon belirtisi
﻿YKS öğrencilerinde 5 büyük depresyon belirtisi
﻿YKS öğrencilerinde 5 büyük depresyon belirtisi
﻿Dünyanın depreme dayanıklı 8 harikası. Listeye Türkiye'den tek bir yer girdi
﻿Dünyanın depreme dayanıklı 8 harikası. Listeye Türkiye'den tek bir yer girdi
﻿Dünyanın depreme dayanıklı 8 harikası. Listeye Türkiye'den tek bir yer girdi
﻿Ölümüyle ünlüler dünyasını yasa boğan Koknar Tezay'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Cenaye törenine bir çok tannmış isim katıldı
﻿Ölümüyle ünlüler dünyasını yasa boğan Koknar Tezay'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Cenaye törenine bir çok tannmış isim katıldı
﻿Ölümüyle ünlüler dünyasını yasa boğan Koknar Tezay'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Cenaye törenine bir çok tannmış isim katıldı
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.