﻿Enkaz altından mesaj geçmek...

Türkiye'nin 11 ilini etkileyen depremden üç gün önce Avustralyalı gök bilimci Frank Hoogerbeets, bir Twitter mesajıyla Türkiye haritası yayınladı ve Antakya ve çevresini kırmızı renkle göstererek "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan) ~M 7.5 büyüklüğünde bir deprem olacaktır." dedi.

Depremin büyüklüğü konusunda ise önce AFAD tarafından 7.4 rakamı verildi. Sonra 7.7 olarak düzeltildi... ABD Deprem Araştırma Merkezi ise 7.8 dedi...

Son büyük deprem ise dokuz saat sonra aynı hattın paralelindeki başka bir fay üzerinde; Elbistan merkezli ve Kandilli'ye göre 7.6 büyüklüğünde...

Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan, Naci Görür gibi Türk jeologlar bilinen fay hatlarına dayanarak bölgede büyük bir deprem beklendiğini bildiriyordu...

Üşümezsoy, depremden çok önce yazdığı makaledeki verileri tekrarlayıp "7.8'lik bir deprem, bu Türkmen Dağları veya Suriye-Türkiye hududundan geçen bir deprem aslında... Ölüdeniz'den ve Kıbrıs'tan gelen fay hatlarının birleşerek Amik Ovası'nı doğu kenarından Pazarcık ile Gaziantep arasından geçip oradan kuzeye Adıyaman'a kadar giden bir hat var. Oldukça uzun bir fayın, segmentlerin kırıldığı görülüyor. Bu anlamda Sivrice'de olan depremin batıdaki devamını oluşturan bir hattı görüyoruz." dedi.

Suriye'den gelen yıkım ve kayıp haberleri, bu değerlendirmeyi teyit ediyor...

Esasen, lise yıllarımın geçtiği Antakya'da yediden yetmişe herkes, şehrin tarihte birkaç defa yerle bir olduğunu bilir...

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Frank Hoogerbeets, gezegenlerin uzaydaki dizilimini takip ederek deprem tahminleri yapıyor. Daha önce de Nepal depremini beş gün önceden haber vermişti.

Endonezya'da veya çevresinde 7'nin üzerinde ne zaman bir deprem olsa birkaç hafta sonra da Türkiye'de bir deprem oluyor... 9 ve 18 Ocak'ta Endonezya'da 7 büyüklüğünde üç deprem oldu... 6 Şubat'ta da Türkiye'de... Endonezya ve çevresindeki büyük depremlerin, bütün dünyada depremleri tetiklediği biliniyor. Yani günü saati tam olarak belirlenemiyor ama bilinen fay hatlarında birkaç gün veya birkaç hafta içinde deprem olabileceği öngörülebiliyor.

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Enkaz altından telefonla mesaj geçenler, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in gözyaşlarına boğularak yaptığı acil yardım çağrısı, durumu yeterince yansıtıyor. Bu çağrı yapıldığı saatlerde büyük yıkımların gerçekleştiği Hatay'da birçok enkazda henüz hiçbir çalışma yoktu. Devlet hastaneleri çöktü. Hava alan pisti yarıldı. Top Boğazı'nda doğal gaz borusu patladı, büyük bir yangın çıktı... Arama-kurtarma ekiplerinin Hatay'a yönlendirilmesi söz konusuydu ki ikinci büyük deprem oldu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dördüncü derecede alarm verildiğini söyledi. Bu, uluslararası yardım çağrısı demektir.

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Elbette uluslararası yardım kabul edilebilir ama Gölcük depreminde yaşananlar unutulmamalı, Türk Cumhuriyetleri dışında hiçbir ülkenin askerî birliği Türkiye'ye sokulmamalıdır... Türkiye olarak, Türk Milleti olarak neyi yanlış yaptığımızı anlamalıyız artık...

İstanbul depremine odaklanarak, Anadolu'dan geçen yatay ve dikey fay hatlarını unutmuş olmanın faturasını ödüyoruz. Deprem ülkesinde, depreme dayanıklı binalar inşa etmenin en ciddi önlem olduğunu bile bile, deprem toplanma alanlarını dahi yok etmenin faturasını ödüyoruz...

Bundan millet olarak sorumluyuz... Bu itibarla Türk Milleti, böyle bir zamanda bütün siyasi tartışmaları erteleyerek, dayanışma ruhu içinde yaralarını sarmak durumundadır...