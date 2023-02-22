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Enkazda doğup öksüz kalan ''mucize bebek'' yeni evini de kaybetti

Suriye'nin Cinderes beldesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan evlerinin enkazında dünyaya gelen 16 günlük "mucize bebek" Afra, Hatay merkezli depremle son barınağını da kaybetti. Bebeğin yeni ailesinin evinde büyük hasar oluştu, aile tanıdıklarının çadırında kalıyor.

Galeri Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 14:11
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Enkazda doğup öksüz kalan ''mucize bebek'' yeni evini de kaybetti

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Enkazda doğup öksüz kalan ''mucize bebek'' yeni evini de kaybetti

1- Afra bebek, Afrin ilçesinin Cinderes beldesinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklündeki depremde yıkılan evlerinin enkazında dünyaya geldi.

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2- Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altında göbek bağı kesilen bebek, anne ve babası olmadan büyüyecek.

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Enkazda doğup öksüz kalan ''mucize bebek'' yeni evini de kaybetti

3- Afrin'deki bir hastanede tedavisi tamamlanan mucize bebeği, hayatta kalan tek yakını halası ve eniştesi sahiplendi.

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Enkazda doğup öksüz kalan ''mucize bebek'' yeni evini de kaybetti

4- Hastane çalışanlarının Eye adını verdiği öksüz bebeğe, yeni ailesi, enkazda hayatını kaybeden annesi Afra'nın adını verdi.

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Enkazda doğup öksüz kalan ''mucize bebek'' yeni evini de kaybetti

5- Afra, hala evinde küçük kuzenleriyle büyüyecek.Afra bebeğin yeni ailesinin evlerinde Hatay depremlerinde ağır hasar oluştu. Kalacak yerleri kalmayan Afra ve ailesi, geçici olarak tanıdıklarının kaldığı bir çadıra yerleşti.

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Enkazda doğup öksüz kalan ''mucize bebek'' yeni evini de kaybetti

6- "AFRA BANA BABASINDAN HATIRA"Afra'nın halasının eşi Halil Şam Sevadi, 2014'te terör örgütü IŞİD yüzünden önce İdlib'e oradan da terörden kurtarılmış bölgelere göç ettiklerini söyledi.

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7- Sevadi, 6 Şubat'taki depremler sırasında eşini ve çocuklarını alarak evden dışarı çıktıklarını ancak Afra'nın annesi ve babasının kaldıkları binanın çöktüğünü belirtti.

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Enkazda doğup öksüz kalan ''mucize bebek'' yeni evini de kaybetti

8- Arama kurtarma çalışmaları için kendi çabalarıyla tanıdık bir arkadaşının iş makinesiyle enkaza geldiğini anlatan Sevadi, şunları kaydetti

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Enkazda doğup öksüz kalan ''mucize bebek'' yeni evini de kaybetti

9- "Kurtarma çalışmaları sırasında ilk önce bebeğin annesinin ayaklarını gördük. Üzerine tavan çökmüştü. Molozları eşerken sesler geliyordu, amcamın oğlunun (Afra'nın babası) sesi zannettim. Eşmeye devam ederken bebek olduğunu fark ettim."

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Enkazda doğup öksüz kalan ''mucize bebek'' yeni evini de kaybetti

10- Sevadi, Afra'nın göbek bağını enkaz altında kestiğini belirterek bebeği, apar topar hastaneye götürdüğünü söyledi.

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Enkazda doğup öksüz kalan ''mucize bebek'' yeni evini de kaybetti

11- Afra bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Sevadi, "Afra, bana babasından hatıra. Ailesinin hepsi hayatını kaybetti. Ölen babasıyla kardeşten daha yakındık. O gitti emaneti kaldı." şeklinde konuştu.

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