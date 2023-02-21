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Enkazdaki demirleri çalan 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'daki enkazdan hurda demir çalan 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 15:50
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Enkazdaki demirleri çalan 2 kişi tutuklandı

Enkazdaki demirleri çalan 2 kişi tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman yolu Kahta girişi istikametinde yaptıkları uygulamada, durumundan şüphelendikleri ve içinde hurda demirlerin yüklü olduğu bir kamyonu durdurdu. Yapılan araştırma sonucunda, hafriyat kamyonuna Adıyaman il merkezindeki enkaz alanlarından izinsiz olarak hurda demir yüklendiği öğrenildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, hafriyat kamyonunun sürücüsü A.D. ile yanında bulunan F.Ç. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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