Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki Dilara Bilir ile sesli temas sağlandığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Gebze ilçesinde çöken binanın enkazı altındaki 5 kişilik Bilir ailesinden Dilara Bilir (18) dün saat 15.50 sıralarında bilinci açık şekilde kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Genç kızın babası Levent Bilir (44), annesi Emine Bilir (37), kardeşleri Hayrunisa (14) ile Muhammed Emir Bilir'in (12) ise cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Çalışmalar sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hassas akustik dinleme cihazlarıyla enkazda dinleme yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde bir görevli alandaki herkesin durmasını ve sessiz olmasını isteyerek, "Arkadaşlar, 50-100 metre dahi, lütfen yürümeyi keselim. Akustik dinleme yapılacak" uyarısında bulundu.

Mutlak sessizliğin sağlanmasının ardından bir kurtarma görevlisi enkaz boşluğuna doğru, "Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yere vur" diye seslendi.

Kısa bir süre sonra enkaz altından Dilara Bilir'in sesi duyuldu. Ekiplerin "Bir yere sıkıştın mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Dilara'ya, "Düzenli bir şekilde vurmaya devam et. Sakin ol" talimatı verildi. Sesli temasın ardından ekipler, kurtarma çalışmalarını sesin geldiği noktada yoğunlaştırdı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

18 yaşındaki Dilara Bilir, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Dilara Bilir'in sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutulduğunu aktarıldı.

19 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından anne ve babanın cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi. Öğle saatlerinde de aileden iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden aile üyeleri toprağa verildi. Dilara Bilir'in tedavisi devam ediyor.