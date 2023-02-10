Enkazdan çıkarılan Zübeyde’nin ilk sözü duygulandırdı

İHA'nın haberine göre, çok sayıda binanın yerle bir olduğu ve onlarca insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ekiplerin hummalı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Hayrullah Mahallesi’nde çöken apartmanın enkazında kurtarma ekipleri 6 yaşındaki Zübeyde’ye ulaştı. Küçük kızın durumu hakkında bilgi almak ve onun korkusunu yenmesini sağlamak için ekipler minik Zübeyde ile konuşmaya başladı.

Zübeyde’nin ağzından çıkan “Ama kardeşim minik benim ölebilir” ilk sözü herkesi duygulandırdı. Küçük kız ekipler tarafından kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı.