Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a golünü atan Enner Valencia, kulüp tarihine geçti.

Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçının 2. dakikasında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren Enner Valencia, bu sezonki gol sayısını 29'a çıkardı ve Alex de Souza'nın 28 gollük rekor sezonunu geride bıraktı.

KOCAMAN'IN REKORUNA GÖZ DİKTİ
An itibarıyla Fenerbahçe'nin bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanını eline geçiren Ekvadorlu golcü Enner Valencia, gözünü Aykut Kocaman'ın rekoruna dikti. Aykut Kocaman 29 golle Fenerbahçe'nin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu konumunda yer alıyor.

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