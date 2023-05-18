Enner Valencia film oluyor

Attığı gollerle Sarı-lacivertli ekibin gol yükünü sırtlayan ve şuanda gol krallığında zirvede bulunan Enner Valencia'nın hayatı film oluyor.

GELİŞMEYİ MENAJERİ INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Ekvadorlu yıldızın hayatının film olması için film yapımcılarıyla anlaşıldığını, Valencia’nın menajeri Chalo Vargas, sosyal medya hesabından duyururken ikilinin bu proje için oldukça heyecanlı olduğu aktarıldı. Hollywood’da çekilecek olan filmin çekim ve vizyon tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

BU SEZON 31 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Daha önce Emelec, Pachuca, West Ham United, Everton ve Tigres formaları giyen Valencia, ülkesinin milli takımında kaptanlık yaparken, bu sezon oynadığı 43 maçta 31 kez gol sevinci yaşadı.