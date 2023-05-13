Enner Valencia yaptığı hareketle takdir topladı. Örnek davranış

Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, ülkesinde çocukken gittiği okula büyük maddi yardımda bulundu.

Enner Valencia yaptığı hareketle takdir topladı. Örnek davranış

Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Enner Valencia'nın sezon sonu sözleşmesi bitiyor.

Takımdan ayrılması beklenen yıldız oyuncu, önemli bir haberle gündem oldu.

Akşam'da yer alan habere göre Enner Valencia, ülkesinde eğitime başladığı okulun yeniden inşa edilmesine maddi katkıda bulundu.

Esmeraldas'ta çocukken gittiği okul için büyük bir maddi yardım yaptı. Ancak paranın ne kadar olduğu ifade edilmedi.

Okula yeşil alanlar, oyun parkları ve bilgisayar odası da eklendi.

VALENCIA'NIN EŞİ DE PROJEDE YER ALIYOR
Valencia'nın eşinin de projede aktif rol oynadığı belirtildi.

Ekvador Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Valencia şu anda ülkesinden çok uzakta olsa da bağlılığımız devam ediyor. Ülkemiz adına yaptıklarıyla her zaman onur kaynağıydı. Maddi yardımlarıyla da ne kadar özel bir isim olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere göre; kız çocuklarının okulda bedelsiz olarak okuması da sağlanacak.

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