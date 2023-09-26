Enner Valencia'dan Fenerbahçe itirafı

Internacional'de forma giyen Enner Valencia, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Valencia'nın açıklamaları şu şekilde;

"Evet, buna ihtiyacım vardı. Avrupa'dayken elimden geldiğince maçları izlemeye çalıştım. Şimdi buradayım, harika bir kulüp için oynuyorum ve önemli galibiyetler alıyorum. Burada, Güney Amerika'da oyuna duydukları tutkuyu dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazsınız"

''FENERBAHÇE BANA GERÇEKTEN YARDIMCI OLDU''

Ekvadorlu golcü, Internacional'e transferi sonrası dil sorunu yaşamamasının Fenerbahçe dönemiyle ilgili olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe döneminde takımda birçok futbolcu ve teknik direktör (Jorge Jesus) ile aynı dili konuştuğunu aktaran golcü futbolcu, "Fenerbahçe'deki deneyimim bana gerçekten yardımcı oldu. Buraya alışmamı kolaylaştırdı" dedi.