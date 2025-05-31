Enner Valencia'nın kulakları çınladı: Islıklar altında Fenerbahçe tarihine geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Enner Valencia'nın kulakları çınladı: Islıklar altında Fenerbahçe tarihine geçti

Kadıköy'deki protestolardan en çok nasibini alan futbolculardan olan Youssef En Nesyri, Enner Valencia'dan sonra bir sezonda 30 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

Fenerbahçe’nin sezonun son maçında Konyaspor’u 2-1 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Youssef En-Nesyri, kulüp tarihine geçti.

Sezon başında Fenerbahçe’nin kulüp transfer rekoru kırarak 19.5 milyon euroya kadrosuna kattı Youssef En-Nesyri, taraftara kendini sevdiremese de istatistikleriyle öne çıktı. Fenerbahçe taraftarına bir türlü kendini kabul ettiremeyen Faslı golcü, Eyüpspor maçının ardından Konyaspor karşılaşmasında da ıslıklandı.

VALENCİA'DAN SONRA İLK

Konyaspor karşısında takımını 2-1 öne geçiren Nesyri ligdeki 20. golüne ulaşarak kariyer sezonunu yaşarken Fenerbahçe’nin de Enner Valencia'dan sonra bir sezonda 30 gole ulaşan ilk futbolcusu oldu.

Süper Lig'de ilk sezonunda 20 gol 6 asist kaydeden Nesyri, Avrupa kupalarında 6 gol, Türkiye Kupası 4 gol 1 asist katkısı verdi.

Nesyri ayrıca Süper Lig'de iki kere 4 hafta üst üste gol atma başarısı göstererek dikkat çekti.

Fenerbahçe’de son olarak Enner Valencia 2022-23 sezonunda 29’u ligde olmak üzere 33 gole imza atmıştı.

Son Haberler
Aksaray'da bayram öncesi güvenli alışveriş için yoğun denetim!
Aksaray'da bayram öncesi güvenli alışveriş için yoğun denetim!
AKP’li troller ya erdi ya da geleceği görüyor! Bakın bu kez kime soruşturma açıldı
AKP’li troller ya erdi ya da geleceği görüyor! Bakın bu kez kime soruşturma açıldı
Camide minibüsünü yıkadı kendisini uyaran imamı yaraladı
Camide minibüsünü yıkadı kendisini uyaran imamı yaraladı
Özgür Özel gemileri yaktı! Öyle bir şey söyledi ki…
Özgür Özel gemileri yaktı! Öyle bir şey söyledi ki…
Şampiyonluk Bursaspor'a yaradı: 1 milyar TL
Şampiyonluk Bursaspor'a yaradı: 1 milyar TL