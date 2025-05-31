Enner Valencia'nın kulakları çınladı: Islıklar altında Fenerbahçe tarihine geçti

Fenerbahçe’nin sezonun son maçında Konyaspor’u 2-1 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Youssef En-Nesyri, kulüp tarihine geçti.

Sezon başında Fenerbahçe’nin kulüp transfer rekoru kırarak 19.5 milyon euroya kadrosuna kattı Youssef En-Nesyri, taraftara kendini sevdiremese de istatistikleriyle öne çıktı. Fenerbahçe taraftarına bir türlü kendini kabul ettiremeyen Faslı golcü, Eyüpspor maçının ardından Konyaspor karşılaşmasında da ıslıklandı.

VALENCİA'DAN SONRA İLK

Konyaspor karşısında takımını 2-1 öne geçiren Nesyri ligdeki 20. golüne ulaşarak kariyer sezonunu yaşarken Fenerbahçe’nin de Enner Valencia'dan sonra bir sezonda 30 gole ulaşan ilk futbolcusu oldu.

Süper Lig'de ilk sezonunda 20 gol 6 asist kaydeden Nesyri, Avrupa kupalarında 6 gol, Türkiye Kupası 4 gol 1 asist katkısı verdi.

Nesyri ayrıca Süper Lig'de iki kere 4 hafta üst üste gol atma başarısı göstererek dikkat çekti.

Fenerbahçe’de son olarak Enner Valencia 2022-23 sezonunda 29’u ligde olmak üzere 33 gole imza atmıştı.