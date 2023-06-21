Enner Valencia'ya görkemli bir karşılama yapılacak

Internacional'e transferi gerçekleşen Enner Valencia için büyük bir karşılama yapılması planlanıyor.

Enner Valencia'ya görkemli bir karşılama yapılacak

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe'den Brezilya ekibi Internacional'e transfer olan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, 26 Haziran Pazartesi günü taraftarların karşısına çıkacak.

Kulübün internet sitesinde yer alan habere göre Internacional taraftarının, Enner Valencia için görkemli bir tören yapması planlanıyor.

Ekvadorlu oyuncuya büyük bir karşılama yapılacak.

Valencia, yeni takımına 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

SÜPER LİG'İ GOL KRALI OLARAK TAMAMLADI
Enner Valencia, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla ligde attığı 29 golle gol krallığını aldı.

Öne Çıkanlar
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Son Haberler
İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı Magazin
İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı Güncel
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı
Windows’tan kaldırmanız gereken gereksiz uygulamalar Teknoloji - Otomotiv
Windows’tan kaldırmanız gereken gereksiz uygulamalar
Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak Ekonomi
Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi kızından önce davranıp sevgilisiyle evlendi Magazin
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi kızından önce davranıp sevgilisiyle evlendi
Adaletten 14 ay kaçabildi Güncel
Adaletten 14 ay kaçabildi
Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı Güncel
Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı