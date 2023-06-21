Enner Valencia'ya görkemli bir karşılama yapılacak

Editör: Hamza Özalkuş
Fenerbahçe'den Brezilya ekibi Internacional'e transfer olan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, 26 Haziran Pazartesi günü taraftarların karşısına çıkacak.
Kulübün internet sitesinde yer alan habere göre Internacional taraftarının, Enner Valencia için görkemli bir tören yapması planlanıyor.
Ekvadorlu oyuncuya büyük bir karşılama yapılacak.
Valencia, yeni takımına 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
SÜPER LİG'İ GOL KRALI OLARAK TAMAMLADI
Enner Valencia, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla ligde attığı 29 golle gol krallığını aldı.