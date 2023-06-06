Enner Valencia'ya milli davet

Editör: Fatma Demirkaya
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 29 golle gol krallığında zirvede bulunan Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı aday kadroya çağrıldı.
Teknik Direktör Felix Sanchez Bas tarafından aday kadroya davet edilen isimler şu şekilde;
Kaleciler: Hernan Galindez, Alexander Dominguez, Moises Ramirez
Defans: Piero Hincapie, Felix Torres, Xavier Arreaga, Pervis Estupinan, Jse Hurtado, William Pacho, Robert Arboleda, Leo Realpe, Diego Palacios, Angelo Preciado
Orta saha: Carlos Gruezo, Joao Ortiz, Kendry Paez, Jordy Alcivar, Pedro Vite, Moises Caicedo, Jose Cifuentes, Alan Franco, Angel Mena, Gonzalo Plata
Forvet: Enner Valencia, Anderson Julio, Leonardo Campana