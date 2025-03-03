Enrique Iglesias, 3 Mayıs’ta Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te

Latin müziğin yıldızı, ilk kez Sharm El Sheikh'e gelerek, performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Latin Billboard Ödülleri tarafından "Tüm Zamanların En İyi Latin Sanatçısı" seçilen Enrique Iglesias, en sevilen şarkılarını Rixos Radamis Sharm El Sheikh'te müzikseverlerle buluşturacak. Sadece Rixos Radamis Sharm El Sheikh ve Rixos Premium Seagate misafirlerine özel olarak gerçekleşecek konser, Kızıldeniz'in manzarası eşliğinde, Rixos Radamis'in açık hava sahnesinde hayat bulacak.

"KONSER, RİXOS'UN EĞLENCE DÜNYASINDAKİ ÖNCÜLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA KANITLAYACAK'

Rixos Hotels Mısır CEO'su Erkan Yıldırım, konserle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Misafirlerimize sadece lüks bir konaklama sunmuyor, aynı zamanda dünyanın en iyi sanatçılarını ağırlayarak unutulmaz deneyimler yaşatıyoruz. Bu konser, Rixos'un eğlence dünyasındaki öncülüğünü bir kez daha kanıtlayacak."