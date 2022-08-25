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  • Sedat Peker'den şarkıcı Gülşen paylaşımı; Ensar Vakfı'ndaki tecavüzü hatırlattı

Sedat Peker'den şarkıcı Gülşen paylaşımı; Ensar Vakfı'ndaki tecavüzü hatırlattı

Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla aranan Sedat Peker, ünlü şarkıcı Gülşen’in aylar önce imam hatiplilerle ilgili söylediği sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmasının ardından Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Peker, Ensar Vakfı'nda yaşanan tecavüzler sonrası, "Bir kereden bir şey olmaz." diyen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazaoğlu ile ”Küçüğün rızası varsa sorun olmaz.” diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın sözlerini hatırlattı ve “O gün bu sözlere tepki gösterseydiniz Gülşen’e gösterdiğiniz tepkinin daha bir anlamı olurdu.” dedi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 15:44
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 16:51
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Ensar Vakıfı'ndaki tecavüzü hatırlatan Sedat Peker'den Gülşen paylaşımı

Sedat Peker'den şarkıcı Gülşen paylaşımı; Ensar Vakfı'ndaki tecavüzü hatırlattı
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Sedat Peker, şarkıcı Gülşen'in bir konserinde kullandığı “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılması hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Gülşen'in sözlerinin 30 Nisan'daki bir konserden olduğunun altını çizen Peker'in “Deli Çavuş” isimli sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar şöyle:

- “Ulan namusu aldığı maaş kadar olanlar, görünen o ki benim açıklamalarımı baskılamak için toplumun hassas dengelerini etkileyecek geçmişte yaşanmış bazı olayları el altında bekletiyorsunuz. Centilmen savaşçı olarak size bir tavsiyem var; cephanenizi idareli kullanın.

- Çünkü bende bir oda dolusu evrak ve ses kaydı var. Şarkıcı Gülşen’in 30 Nisan’da söylemiş olduğu bir sözü, tam da benim açıklama yaptığım gün gündeme getirmek aslında iyi bir stratejiydi. Gülşen Hanım'ın söylediği sözü tasvip etmek mümkün değil. Bazı vakıflarda ve Kur’an Kurslarında, erkek çocuklarına tecavüz edildiğinde, o dönemki Aile Bakanı ‘Bir kereden bir şey olmaz’ tarzında açıklama yaptığında, o Bakanı ayıplasaydınız hatta lanetleseydiniz. Belki bugün gösterdiğiniz tepkide daha çok haklılık payınız olurdu.

"KUR'AN KURSLARINDA ERKEK ÇOCUKLARINA TECAVÜZ EDİLİRKEN NEREDEYDİNİZ?"

- Acaba bu sözleri söyleyen eski Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu, kendi erkek torununa tecavüz edilseydi, rahatlıkta bu tepkiyi verebilir miydi? Ya da 'Küçüğün rızası varsa sorun olmaz.' diyen şu an hali hazırda da Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ ‘a da tepki gösterseydiniz, bugün şarkıcı Gülşen’e gösterdiğiniz tepkinin daha bir anlamı olurdu. Ya da gazeteci Sn İsmail Saymaz’ın, Sn. Barış Terkoğlu’nun, Sn. Barış Pehlivan’ın Kuran Kurslarında ve bazı dini vakıfların mekanlarında ufak erkek çocuklarına yapılan tecavüzleri belgeleri ile anlattıklarında, kamuoyu önünde gerekli tepkiyi gösterseydiniz, sizin bugün şarkıcı Gülşen’e karşı gösterdiğiniz tepkinin toplumun her kesiminde bir karşılığı olurdu. İşin en iğrenç yanı, bu olayı dine saldırı olarak topluma gösteriyorsunuz.

- Ama olayın olduğu gün değil de, benim suç ifşası yaptığım gün yayınlıyorsunuz. İşte bu yüzden yenileceksiniz. Çünkü bu yaptığınız bile Gayretullah’a savaş açmaktır. Yapılan hırsızlıkları, alınan rüşvetleri örtmek için yine Yüce Dinimizi kullanıp, kendinizce strateji yapıyorsunuz. Ancak Yüce Allahımız her şeyi görüyor.

- Ses kayıtlarını, WhatsApp yazışmalarınızdaki skandalları yayınladığımda, şarkıcı Gülşen olayından daha ciddi şeyler bulmanız gerekecek. Ancak yaptığım ifşalara halk sahip çıktı. Yani planınız tutmadı. Gayretullah’a yenileceksiniz…"

yenicaggazetesi.com.tr

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Kör olsan gözüne batar,ama üç maymunlar sefada
25.08.2022 19:25
Uyumusuz,uyutulmusuz,Ahhh be Atam yeniden gelsenya dünyaya,öyle kirli öyle kokusmusluk sarmiski yurdu,ancak senin ilkelerin kurtarır yurdumuzu,koru Rabbim insanligi  
 
Emre kor
25.08.2022 17:29
Sedat Peker diyorsa doğrudur. Ama araştıran yok  
 
merdanoğlu
25.08.2022 16:50
sedat peker suçlu bir dünyadan da olsa doğru tektir doğru yolu bulduğu için de kendisine teşekkür ediyorum  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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