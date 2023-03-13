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ENSAR ve TÜRGEV’in ABD’deki vakfına depremden 2 ay önce 14 milyon dolar gönderilmiş

Daha önce Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden para aktardığı ortaya çıkan ENSAR ve TÜRGEV’in ABD’deki uzantısı TÜREN ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Tele 1 yazarı Yılmaz Polat, deprem felaketinden 2 ay önce derneğe 14 milyon dolar aktarıldığını söyledi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 14:45
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ABD’deki TÜRKEN vakfına depremden 2 ay önce 14 milyon dolar gönderilmiş

ENSAR ve TÜRGEV’in ABD’deki vakfına depremden 2 ay önce 14 milyon dolar gönderilmiş
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Tele1 yazarı Yılmaz Polat, “Kızılay’ın fonladığı ENSAR ve TÜRGEV uzantılı ABD’de kurulan TÜRKEN-USA Vakfı'na depremden iki ay önce, ’14 milyon 163 bin 220 dolar 82 cent’ aktarıldığı ortaya çıktı” iddiasında bulundu.

“ABD Adalet Bakanlığı’na 27 Aralık 2022’de bildirimde bulunan ‘TÜRKEN Foundation’ Vakfı’yla ilgili son belgelere ulaştım” diyen Polat’ın yazısında aktardığı iddianın detayları şöyle:

"TÜRKEN-USA Vakfı Başkanı Behran Turan tarafından yapılan bildirimde, ‘18 Mayıs- 30 Kasım’ 2022’ tarihlerinde ayrı ayrı adeta kardeş payı yapılarak TÜRGEV Vakfı'na ‘7 milyon 81 bin 41 cent’ ENSAR Vakfı'na da, ‘7 milyon 81 bin 610 dolar 41 cent’ aktarıldığı görülüyor.

Toplam (14 milyon 163 bin 220 dolar 82 cent) olan bu paranın, '6 milyon 897 bin 71 dolar’ ayrı ayrı Türgev ve Ensar vakıfları için inşaat masrafı olarak harcanmış. Öteki masraflar şöyle gösteriliyor: ’94 bin dolar’ öğrenci evleri kirası, ’71 bin 126 dolar’ banka, sigorta, yemek vs ’19 bin 413’ dolar ofis masrafı.

Resmi belgelerde TÜRKEN’in ENSAR Vakfı’nın ‘9 Ekim 2014- 2 Şubat 2019’ yılları arasında ‘Ensar Construction-inşaat’ için ’34 milyon 989 bin 602 dolar’, TÜRGEV Vakfı’nın ’24 Şubat 2015-27 Temmuz 2020’ yılları arasında ‘Türgev Construction- inşaat’için ‘ 25 milyon 531 bin 129 dolar 63 cent’ harcama yaptığı bilgisi var.”

 

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