Ensari Bulut, mezarı başında anıldı

Çiğli Belediye Başkanlığı görevini yürütürken yaşamını yitiren Ensari Bulut, ölümünün 15. yılında Çiğli Belediyesi tarafından anıldı. Eski başkan Ensari Bulut için Doğançay Mezarlığı’ndaki kabri başında tören yapıldı. Dualarla anılan Ensari Bulut için düzenlenen programa; ailesi, yakınları, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, belediye meclis üyeleri ve sevenleri katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende Ensari Bulut’un mezarı kırmızı karanfillerle donatıldı ve Başkan Onur Emrah Yıldız, mezarı sulayarak rahmet dileklerinde bulundu.

“VEFA DUYGUMUZU KAYBETMEMELİYİZ”

Başkan Yıldız, yaptığı konuşmada, Ensari Bulut'un Çiğli'nin gelişimine yaptığı katkılardan ve onun demokrat ve çağdaş kişiliğinden övgüyle bahsetti. Yıldız, "Ensari Başkanımız, Çiğli’nin gelişimine, demokrat ve çağdaş bir kişi olarak önemli katkılarda bulundu. Mekanı cennet olsun, yattığı yer incitmesin. Bizlere de düşen, onu anmak ve yaptığı hizmetlerle onu unutmamaktır. Bu bir gelenek olmalı, vefa bir semt adı olmamalı ve vefa duygumuzu kaybetmemeliyiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Ensari Başkan her zaman güzel hatıralarla bizimle beraber olacak." dedi.

“KARDEŞİM BİR HİZMET ADAMIYDI”

Merhum Başkan Ensari Bulut’un Ağabeyi Hamza Bulut da, şu ifadeleri kullandı; “Kardeşim Ensari, bir hizmet adamıydı, onu erken kaybettik ancak her zaman yanımızda. Kendisini özlemle anıyoruz. Bugün bizi burada bizi yalnız bırakmayan Onur kardeşime de teşekkür ederim. Kendisini ve ailesini yakından tanıyorum, dürüstlüğüne kefil olacağım bir kardeşim, bizimle olduğu için ailemiz adına tekrar çok teşekkür ederim"