Ense kökü neden ağrır

Editör: Ali Öncü

Her ağrı günlük hayatımızı ciddi anlamda etkileyebilir. Ense ağrısı da her insanın yaşayabileceği rahatsızlıklardan biri.

Ense Ağrısına Ne İyi Gelir?

Acı biber

Elma sirkesi

Kedi otu

Lavanta yağı

Nane yağı

NEDEN OLUR?

Masa başında sürekli bilgisayar ile çalışma hali

Boyun bölgesine alınan darbeler, düşme

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak gelişen kemik erimesi

Stres ve gerginlik

Özellikle de soğuk mevsimlerde uzun süre soğukta kalma,

Ense ağrısı kas ve eklem problemlerinin bir sonucudur. Bir doku zedelenmesi ense ağrısına neden olabilir.

Aniden baş çevirme veya trafik halindeyken başın kontrolsüz şekilde öne savrulması,

Ense eklemlerinde oluşan iltihaplanma

Sıcak mevsimlerde ise klimaya maruz kalmak

Migren tanısı yapılan kişilerde genellikle migrene bağlı ağrılar

Yüksek tansiyona bağlı ensede oluşan basınç

Tortikolis adı verilen doğuştan eğri boyun hastalığı ense ağrısı sebepleri arasında yer almaktadır.

Hamilelikte ense ağrısı vücudun yeni bir duruma alışma sürecinde yaşanabilir.

Kan basıncının artmasından dolayı da yaşanan ense ağrıları, anne adayını uzun bir süre rahatsız edecektir.

Beden ağırlığı da günden güne arttığı için gebelik döneminde ense ağrıları, uzmanlar tarafından normal kabul edilir.

Şiddetli baş ağrısı ve duyma sorunu oluşturan ense ağrıları tehlikeli bir durumun habercisi olabileceği için bu noktada uzman yardımı alınmalıdır.

Sinüzit ense ağrısı yapar mı? Evet yapabilir. Ense ağrısının nedenlerinden biri de sinüzit olacaktır. Sinüslerin iltihabından dolayı ense ve baş çevresinde ağrı hissedilir.

NE İYİ GELİR?



Ense ağrısından bir süredir şikayetçiyseniz sizlere bitkisel sırlar vermek için karşınızdayız. Şimdi sizlerle paylaştığımız sağlık tüyoları, ensede oluşan ağrıları yok edecek özelliktedir. Tavsiyelerimize kulak verdiğiniz sürece, ense ağrısı şikayetlerinizi ortadan kaldırabilirsiniz:

Elma Sirkesi

Elma sirkesinde ağrı kesici maddeler yer alır.

Ensenize bir bez yardımıyla elma sirkesini sürün ve bezi bekletin. Sonuç çok geçmeden sizi mutlu edecektir.

Kedi Otu

Bitkilerin sesine kulak verin ve kedi otu bitkisi ile tanışın.

Kedi otunun saçaklarını öğütün ve zeytinyağı ile karıştırın. Bu karışımı ensenize masaj olarak uygulayın.

Acı Biber

Acı biber tüketin. Çünkü acı biberde kapsaisin maddesi bulunur.

Bu madde de vücutta oluşan ağrıları yok edecektir.

Enseniz ağrıdığında acı biberli besinler tüketebilirsiniz. Hem karnınız doyacak hem ağrınız gidecek.

Lavanta Yağı

Aktardan alacağınız lavanta yağını ensenize bir pamuk yardımıyla sürün ve masaj yapın. Ense ağrısından kısa bir süre içinde kurtulacaksınız.

Nane Yağı

Nane ferahlatıcı bir etkiye sahiptir. Ense ağrısını gidermek için de oldukça etkilidir.

Ense Ağrısı Nasıl Geçer?

Ense ağrısını gidermek için öncelikle ağrının neden olduğu faktörü belirlemek gereklidir.

Doğru tedavi için ağrı nedeni tespiti önemli olacaktır.

Eğer kas spazm gibi nedenlerden dolayı ense ağrısı yaşıyorsanız, çareniz fizik tedavi olacaktır.

Kısa süreli ağrılardan şikayetçi iseniz başınız için en rahat yastığı seçmelisiniz.

Ense ile omuz arasında boşluk bırakmamanız tavsiye edilir.

Doktorunuzun da önerdiği bir kas gevşetici varsa, ağrının olduğu zamanlarda bu kas gevşetici sizi daha iyi hissettirebilir.

Kimi insanlar gerildiğinde veya stresli gün yaşadığında vücudunu sıkar.

Şiddetli ense ağrısı yaşanan günlerde ağrıyı geçirmek için ufak egzersizler deneyebilirsiniz.

Başınızı sağa ve sola dikkatli şekilde gerdirip kasları açmayı deneyin. Eğer ağrının şiddeti azalmadıysa doktora görünmeyi ihmal etmeyin.

Medikallerin satışa sunduğu boyunluklar ile ense ağrısının önüne geçebilirsiniz.

Boyunluklar ensenizi kısa süre içinde iyileştirecek ve ağrıyı yok edecektir.

Ofis ortamında çalışanların da sıkça yaşadığı ense ağrısı için önerimiz dik oturuş ve kısa süreli egzersizler olacaktır.

Uzun süre aynı pozisyonda kalmak kalıcı rahatsızlıklara neden olur.

D vitamini ağırlıklı beslenerek kemik erimesini önleyebilirsiniz.

Kas ve kemik gelişimini desteklemek için sağlıklı beslenme programınıza süt ve süt ürünlerini eklemelisiniz.

Yüksek tansiyonun diğer belirtilerine ense ağrısı da eşlik ediyorsa, büyük ihtimalle tansiyondan dolayı ağrı oluşmuştur.

Bu gibi durumlarda tansiyon ilacını almayı ihmal etmeyin. Bir bardak limonlu su ile tansiyonunuzu ideal dengeye getirin.

İlaçların yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi müdahale şart olacaktır.

Bu ameliyatlar ile kemiklerde oluşan hasarlar giderilir.

Bu durumun sonunda da ense ağrısı görülür. Böyle anlarda kendinizi rahat bırakmanız ve stresten uzak durmanız gereklidir.

ENSE AĞRISI NASIL ÖNLENİR?

Ense ağrısını önceden engellemeniz mümkündür.

Bu tedbiri almak için hayatınızda bazı değişikliklere yer vermelisiniz.

Ense çevresindeki ağrıdan uzak kalmak için şu yöntemleri denemeniz önerilir:

Sıcak ya da soğuk klima altında çok uzun süre kalmayınız.

Klimadan çıkan hava enseye çarparak ağrıya neden olabilir. Klimalı ortamlarda daha uzak köşelerde kalabilirsiniz.

Yatarken ortopedik yastıklar kullanmanız tavsiye edilir.

Çok sert ya da yumuşak yastıklar, ensenin eğilmesine ve katlanmasına neden olur.

Bu nedenle başınızın şeklini alan ortopedik yastıklarla uyumanız daha sağlıklı bir seçim olur.

Çok soğuk günlerde ensenin üşümesi ağrıya davet çıkarır.

Özellikle de rüzgarlı ve karlı havalarda ense bölgesini örten bir şal, atkı, boyunluk gibi ürünler kullanmalısınız.

Stres de ense ağrısına neden olur. Vücudun gevşemesine yardım eden bitki çaylarından faydalanabilirsiniz.