Ense neden ağrır

Ense bölgesinde yaşanan ağrılar çok sık karşımıza çıkar. Peki, bu neden olur, nasıl iyileştirilir?

Ense neden ağrır

Editör: Naim Arıoğlu

Kimi durumlarda baş dönmesi, baş ağrısı ve uyuşukluk hissinin eşlik ettiği boyun ağrısının tedavisinde yaşam alışkanlıklarında değişikliğe gidilmesi son derece mühim. Bununla beraber uzman doktor tarafından da önerilen doğal çözümler ile birlikte boyun ağrısının hafifletilmesi ya da önlenmesi mümkündür.

ENSE AĞRISI BELİRTİLERİ

Kafa ile 7 adet omuru taşıyan hareketli bir bölge olan boyunda kimi durumlarda ağrı oluşabilir. Özellikle hareketli bir bölge olması sebebiyle boyunda oluşan ağrılar farklı zamanlarda yeniden tetiklenebilir. Bu nedenle çoğu kişi boyun ağrısına evde çözüm sunabilecek yöntemleri araştırır. Ancak boyun ağrısının nedeninin saptanması ve belirtilerinin tanınması son derece önemlidir. Bu anlamda ilk olarak boyun ağrısı nedenleri aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

Şişmiş lenf nodları

Boyun yaralanması

Kas gerilmeleri

Sinir sıkışması
Menenjit

Eklem ve kıkırdak aşınmaları

Servikal dar kanal

Boyun fıtığı veya kireçlenmesi

Akciğer veya kalp rahatsızlıkları

Uzman doktora danışmadan önce hangi belirtileri takip etmesi gerektiğini merak eden kişiler için ise boyun ağrısı belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Ense ve boyun bölgesinde batıcı tarzda ağrı hissedilmesi

Uyuşma

Karıncalanma hissi

Boyun bölgesini hareket ettirmede zorluk çekme

Baş ağrısı ve baş dönmesi

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