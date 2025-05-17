Enshrouded, iki ödül birden kazandı

Frankfurt merkezli oyun stüdyosu Keen Games tarafından geliştirilen Enshrouded, 2025 Alman Bilgisayar Oyunu Ödülleri’nde “En İyi Alman Oyunu” seçildi. Stüdyo aynı zamanda “En İyi İnovasyon ve Teknoloji” ödülünü de alarak toplamda 140.000 dolar kazandı.

Jüri, oyunun yüksek düzeyde oyuncu özgürlüğü sunan yapısını, esnek inşa sistemini ve stüdyonun geliştirdiği özgün grafik motorunu övgüyle değerlendirdi. Enshrouded, 2024 başında erken erişime açıldı ve dört milyondan fazla satış rakamına ulaştı.

Oyun, çıkış sonrası YouTuber Drachenlord’un evinin oyunda yeniden inşa edilmiş haliyle gündeme geldi. Oyuncular tarafından fark edilen bu yapı, olası bir zorbalık göndermesi olduğu gerekçesiyle gelen tepkiler üzerine oyundan çıkarıldı.

Keen Games, daha önce 2017 yılında Portal Knights ile de ödül kazanmıştı. Stüdyo, Enshrouded’un final sürümünü 2026’da yayınlamayı planlıyor.