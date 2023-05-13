Enver Aysever AKP'ye geçen eski Teğmen Mehmet Ali Çelebi'yi yerin dibine soktu

Seçime saatler kala tartışmalar da alevlendi. Son olarak Mehmet Ali Çelebi İle Enver Aysever arasında yaşanan tartışma sosyal medyada ses getirdi.

Enver Aysever AKP'ye geçen eski Teğmen Mehmet Ali Çelebi'yi yerin dibine soktu

Enver Aysever, Mehmet Ali Çelebi’nin, CHP’yi kast ederek “Sn.İnce’ye kumpas kurup adaylıktan çıkardılar” sözlerine “İnsan bir kere kendini sattı mı bu alışkanlık haline gelir Çelebi. Silah arkadaşlarından utan” diye yanıt verdi. Aysever ile Çelebi’nin tartışması sosyal medyada yankı uyandırdı.

ÇELEBİ: İNCE’YE KUMPAS KURUP ADAYLIKTAN ÇIKARDILAR

Sosyal medya hesabından bugün video serisi şeklinde bazı paylaşımlar yapan Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon Davası kapsamında mahkemede yaptığı savunmanın videosunu paylaştı. Çelebi bu paylaşıma da, “Sn.Akşener’i zorla masaya oturttular. Sn.İnce’ye kumpas kurup adaylıktan çıkardılar. ÇELEBİ Silivri’de FETÖCÜLERLE mücadelesine şimdi de dimdik devam ediyor! Devletimiz FETÖ unsurlarına asla teslim edilmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Çelebi bu paylaşımının devamında da CHP’yi ve CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

AYSEVER: SİLAH ARKADAŞLARINDAN UTAN

Mehmet Ali Çelebi’nin bu paylaşımına gazeteci Enver Aysever'den yanıt geldi. Çelebi'nin paylaşımını alıntılayan Aysever, ilk mesajında “İnsan bir kere kendini sattı mı bu alışkanlık haline gelir Çelebi. Sana destek, emek veren herkesi sattın. Ben o duruma düşersen yine senin için kavga ederim ama sen sakın ha sakın bize görünme, selam verme. Gezi çocuklarından, cumartesi annelerinden, silah arkadaşlarından utan! Diyorum ama sanmıyorum utanman olduğunu! Hüda- Par’la kardeş olan asker!” diye yazdı.

ÇELEBİ: PKK-FETÖ’NÜN ZEHİRLEDİĞİ DENKLEM SENİN OLSUN

Enver Aysever’e yine sosyal medya üzerinden karşılık veren Çelebi, “İstiklal Marşını okumayan, şehitlerimizi anmayan, devlet nedir değerini bilmeyen biri beni anlamaz Enver Aysever… PKK-FETÖ’nün zehirlediği denklem senin olsun… Yarın cevabını bu Yüce Milletten alacaksın sabırlı ol!” dedi.

AYSEVER: MİLYONLARCA İNSANI SATTIN

Aysever ise, Mehmet Ali Çelebi’nin bu yanıtına şöyle yanıt verdi:

“Edebinle sus, utanmaz seni. Milyonlarca insanı sattın. Saraya kul oldun. Bari ar et ar! Annem senin için gözyaşı döktü, kimse sana hakkını helal etmez. Seni adam edenlere ihanet ettin koltuk sevdalısı. Git Hüda Par’la marş oku. Seni utanmaz seni!”

ÇELEBİ: YAŞADIĞIN EZİKLİĞİN FARKINDAYIM

Mehmet Ali Çelebi ise bu sözlere, “Tarafın net Enver Aysever! Yaşadığın ezikliğin farkındayım. Yarın bu Yüce Millet kararını verince cevabını alacaksın.” Şeklinde yanıt verdi.

AYSEVER: GONCA KURİŞ’TEN, GAFFAR OKKAN’DAN HİÇ Mİ UTANMIYORSUN

Aysever ise şu ifadeleri yazdı:

“Bırak yüce millet palavralarını! Ben İstiklal Marşı da okurum Enternasyonali de! Hiç mi domuz bağıyla katledilen Gonca Kuriş’ten, Gaffar Okkan’dan utanmıyorsun? Ali İsmail’in, Berkin’in anasından hiç mi utanmıyorsun? Cumhuriyeti yıkacağız Hüda Par’la nasıl aynı sırada oturacaksın? Hiç mi Alevilerden, Kürtlerden utanmıyorsun?

Çelebi sen düşkünsün! Çeneni kapaman için kaç para lazım, iban ver aramızda toplarız. Nasıl mahpustayken sen biz o desteği verdik, şimdi de daha zavallı olma diye veririz. Ulan Fetö’nğn ortağına gittin gala gevezelik ediyorsun!”

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