Enver Aysever "Bülent Arınç CHP'ye katılıyor" dedi. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Gazeteci Enver Aysever, YouTube programında AKP’nin kurucularından Bülent Arınç’ın CHP’ye katılacağı iddiasıyla gündemi altüst etti. Arınç’ın CHP’de “akil adam” olarak yer alacağı ve hatta yedek Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönündeki sözleri sosyal medyada hızla yayıldı

İddialar, Bülent Arınç’ın son dönemde yaptığı açıklamalarla zemin bulmuştu. Arınç, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanması ve diplomasının iptal edilmesiyle ilgili, “Kumpas kuruldu düşüncesine sahip olanlar haksız sayılmaz.” demişti. Bu sözler, Arınç’ın AKP çizgisinden uzaklaştığı yorumlarına neden olmuştu.

AYSEVER’İN ÇARPICI İDDİASI

YouTube programında “Bülent Arınç CHP’ye katılıyor mu?” başlığıyla konuyu ele alan Enver Aysever, çarpıcı ifadeler kullandı: “Aldığım kulis bilgilerine göre, Bülent Arınç çok yakında CHP’ye katılıyor. Akil adam kimliğiyle, herhangi bir beklenti olmadan… Cumhurbaşkanı adayı olarak yedekte tutulabilir ya da İmamoğlu ile birlikte Türkiye’yi gezebilir.”

Bu sözler, siyasi kulislerde ve sosyal medyada anında yankı buldu. Aysever, Arınç’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde yeni bir siyasi iklim yaratmayı hedeflediğini de öne sürdü.

Ancak programın sonunda Aysever, izleyicileri şaşırtan bir itirafta bulundu. İddianın tamamen uydurma olduğunu açıklayan Aysever, “Zaten bu bilgiyi k..dan uydurdum. Arınç’ın CHP’ye katılmışlığı yok tabii.” dedi.